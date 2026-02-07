環境部聯手衛福部強化調適作為 不僅抗暑更要防寒

記者吳典叡／臺北報導

由於今（7）日寒流南下，中央氣象署持續發布低溫特報。環境部指出，面對全球氣候變遷，極端天氣發生的頻率與強度日益增加，氣候調適不應僅關注夏季高溫，冬季極端低溫對國民健康的威脅同樣不容忽視。針對近期氣溫驟降對「三高」族群帶來的健康壓力，環境部正與衛福部緊密協作，落實制訂氣候變遷調適行動方案，並感謝民間夥伴主動提供避寒空間，展現公私協力韌性。

環境部表示，因長期氣候變遷影響，民眾已逐漸習慣暖冬氣候，一旦出現正常強度的冷氣團或寒流，身體往往難以即時適應。特別是對心血管、慢性病及老弱族群構成重大威脅，對此，特別感謝衛福部主動發佈健康警示與具體防護做法，讓民眾能即時收到警示，採取自我防護措施，降低健康風險。

環境部說，在今年一月底召開的「國家氣候變遷對策委員會」與「健康臺灣委員會」聯席會議中，已針對氣候變遷與公共衛生的關聯進行深度討論。環境部與衛福部達成共識，將「低溫調適」納入國家調適計畫的重要一環。未來將依據氣候事件變化的樣態，滾動式修正與全面改進現行方案，將被動機制轉為自動通報與啟動防護措施，建立長期的氣候健康防護機制。

環境部也說，在政府政策推進的同時，民間單位的自發行動更為社會增添暖意。環境部於去年成立抗高溫大聯盟後，最近觀察到，聯盟成員之一的便利商店夥伴近期主動於門市貼出告示，邀請感冒受凍的民眾入店取暖，並強調「不買東西也沒關係」，減少民眾心理壓力。對此，環境部由衷感謝，認為這正是氣候調適中「社區韌性」及「公私協力」的最佳範例。

環境部呼籲，面對極端氣候變遷的調適，需要全民參與。除了政府落實政策與警示機制，也請民眾多加留意身邊三高及老弱族群的健康狀況。環境部將持續與各部會共同努力，致力於因應氣候變遷下，守護國民的健康與安全。

環境部成立抗高溫大聯盟，聯盟成員的便利商店近期主動於門市貼出公告，邀請民眾入店取暖，並強調「不買東西也沒關係」，減少民眾心理壓力。（環境部提供）

環境部與衛福部1月26日召開氣候變遷與健康推動委員會聯席會議，已針對氣候變遷與公共衛生的關聯進行深度討論。（環境部提供）

環境部「極端溫度下國家健康調適戰略」中，說明相關氣候的風險，以及低溫脆弱族群防護行動構想。（環境部提供）