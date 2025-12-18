環境部與外交部召開雙部長第2次年度會議攜手推動友邦碳權合作

環境部長彭啟明（右五） 與外交部長林佳龍（左五） 於一一四年雙部長年度會議「碳權合作推動會議」，和與會的環境部、外交部團隊合照。

環境部與外交部繼去年十二月中旬召開雙部長首次年度會議，攜手推動友邦碳權合作後，環境部與外交部十七日召開雙部長第二次年度會議，由環境部長彭啓明與外交部長林佳龍共同主持「碳權合作推動會議」，回顧今年兩部會碳權工作小組推動成果，並探討未來「榮邦碳權計畫」、臺巴拉圭十二項環境治理合作計畫等重要合作議題之推動路徑。環境部與外交部於本次會議達成共識，未來將在既有臺巴拉圭合作備忘錄與十二項行動計畫之制度架構下，持續擴展與其他友邦及友好國家的合作，於氣候治理、循環經濟及環境治理等面向，創造雙邊乃至多邊的氣候行動與綠色成長合作契機。本次雙部長會議展現環境、外交兩部會跨部會協作務實推動環境外交，並擘劃我國國際氣候與碳權合作的務實路徑。

環境部說明，為落實賴總統去年成立「國家氣候變遷對策委員會」時提到「要從國家視角的氣候治理，進行國際的合作」，環境部與外交部攜手推動友邦碳權合作，環境部彭部長與外交部林部長於去年十月十一日共同決議成立跨部會及專家學者組成之「碳權工作小組」，定期召開會議推動工作。本次召開雙部長第二次年度會議，由碳權工作小組進行年度成果報告，重點包含今年十月一日與友邦巴拉圭完成簽署「在《巴黎協定》下合作備忘錄」，並透過臺巴兩國環境部長互訪，啟動十二項環境治理合作計畫等重大進展，彭部長與林部長接續探討友邦碳權等多元合作推動策略，期盼將臺巴合作經驗逐步擴展至其他友邦與友好國家。

環境部報告指出，為推展臺巴十二項環境治理合作計畫，雙方已建立「氣候治理」、「循環經濟」及「環境治理」三大工作群組，並確立聯繫窗口及定期會議機制。二○二六年將優先推動「氣候治理」工作，完備雙邊政府碳權合作制度，並研議示範計畫，逐步推動數位登錄平台及臺巴排放交易制度（ETS）合作建置；同時台巴兩國也將就循環經濟及環境治理領域，接續展開資源循環產業及政策交流、公務人員互訪、青年與學研交流、AI應用及、AI應用等具體行動。

環境部提到，行政院今年十一月三日正式核定之「2035年國家自定貢獻（NDC 3.0）」已納入《巴黎協定》第六條國際自願合作機制，在確保符合《巴黎協定》規範前提下，透過政府對政府合作模式，協助雙方實現NDC目標，並作為我國強制性碳定價制度之重要應用配套，也呼應臺灣與巴拉圭簽署在《巴黎協定》下之合作備忘錄，臺灣正與友邦及國際夥伴合作，推動「榮邦碳權計畫」與減碳目標的實現。

彭部長強調，面對國際氣候框架進入深水區，過去單純以NGO方式參與或舉辦活動已不足以深化國際連結，未來須採取「以實質投入取代活動宣揚」的國際氣候談判參與策略，近期重點放在《巴黎協定》第六條的國際合作機制，接下來逐步拓展至「積極爭取多元務實參與」、「培育青年氣候談判人才」等領域，期盼未來在外交部協助下，讓臺灣的環境經驗與力量拓展至更多友邦及友好國家。