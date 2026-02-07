環境部與衛福部聯手抗暑防寒 超商協力強化調適

今(7)日寒流南下，中央氣象署發布低溫特報。環境部表示，針期氣溫驟降對「三高」族群造成健康威脅，環境部正與衛福部緊密協作，落實制訂氣候變遷調適行動方案，並感謝民間夥伴主動提供避寒空間，便利商店繼夏季高溫主動邀民眾入內降溫外，近期主動在門市貼出告示，邀請民眾入店取暖，展現公私協力韌性。

環境部指出，面對全球氣候變遷，極端天氣發生的頻率與強度日益增加，氣候調適不應僅關注夏季高溫，冬季極端低溫對國民健康的威脅同樣不容忽視。因長期氣候變遷影響，民眾已逐漸習慣暖冬氣候，一旦出現正常強度的冷氣團或寒流，身體往往難以即時適應，特別是對心血管、慢性病及老弱族群構成重大威脅，環境部特別感謝衛福部主動發布健康警示與具體防護做法，讓民眾能即時收到警示，採取自我防護措施，降低健康風險。

環境部進一步說明，在今年1月底召開的「國家氣候變遷對策委員會」與「健康台灣委員會」聯席會議中，已針對氣候變遷與公共衛生的關聯進行深度討論。環境部長彭啓明與衛福部長石崇良達成共識，將「低溫調適」納入國家調適計畫的重要一環，未來將依據氣候事件變化的樣態，滾動式修正與全面改進現行方案，將被動機制轉為自動通報與啟動防護措施，建立長期的氣候健康防護機制。

環境部表示，在政府推進政策的同時，民間單位的自發行動增添助力。環境部於去年成立抗高溫大聯盟後，最近觀察到聯盟成員之一的便利商店夥伴除了夏季高溫主動邀民眾入內降溫外，近期主動在門市貼出告示，邀請感冒受凍的民眾入店取暖，並強調「不買東西也沒關係」，減少民眾的心理壓力。環境部對此由衷感謝，認為這正是氣候調適中「社區韌性」及「公私協力」的最佳範例。

環境部強調，面對極端氣候變遷的調適是一場長期的社會變革，需要全民參與，除了政府落實政策與警示機制，也請民眾多加留意身邊三高、敏弱族群與長者的健康狀況。(編輯：宋皖媛)