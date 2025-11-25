環境部與運動部簽署MOU 宣布攜手打造綠色、永續運動

環境部部長彭啓明(右)與運動部部長李洋輕鬆對話。

環境部與運動部簽署合作備忘錄合影。

環境部部長彭啓明(右)與運動部部長李洋簽署合作備忘錄。

環境部部長彭啓明與運動部部長李洋今天(25)在環境部簽署「活力永續」合作備忘錄(MOU)，兩部將建立跨部會合作，將減碳、節能與循環精神，推廣到綠色賽事與永續場館，打造全民永續新運動。

環境部部長彭啓明與運動部部長李洋同臺，針對本次合作內容進行對話，也輕鬆分享生活與當閣員的經驗。

彭啓明部長表示，環境部去年11月訂定「體育賽事環境友善指引」，在多項大型運動賽事中，導入綠色措施，推動循環杯、在地食材、電子化看板與再生材質獎牌等措施，讓運動賽事更節能、減碳、減塑。此次合作備忘錄(MOU)簽署後，可提供更多補助，鼓勵在運動賽事中使用循環杯、循環餐具等政策應該可以更落實。

另外，由於運動部是新部會，希望在打造新辦公空間時，導入更多節能設備，加上運動部補助很多單項協會，在單據核銷上耗費人力物力，彭啓明部長說，環境部在推動公文無紙化、打造綠色空間等經驗豐富，可成為運動部的後盾，提供經驗與協助。

對於本次與環境部合作，李洋部長表示非常好，若能得到環境部的指導，對運動部是好事。

環境部表示，將以過去在推廣「體育賽事環境友善指引」的經驗為基礎，協助運動部在各項賽事中導入環境管理與綠色設計，讓永續成為運動文化的標準配備。未來雙方將以合作備忘錄(MOU)為基礎，持續擴大合作範圍，環境部除了將環境教育、資源循環與節能減碳理念融入更多賽事與活動外，並將引入房舍管理、科技應用等相關技術資源，協助運動部更環保。