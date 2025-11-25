環境部與運動部簽MOU 攜手推動循環永續

（中央社記者張雄風台北25日電）環境部與運動部今天簽署MOU，宣示未來會在各運動賽事、場館中加強永續觀念；將採用正向的鼓勵措施，包括定期表揚環保表現優異的場館、鼓勵業者投入循環容器或循環杯的市場等。

環境部長彭啓明與運動部長李洋今天代表環境部、運動部簽署「活力永續」合作備忘錄（MOU），正式建立跨部會合作機制，共同推動邁向低碳、節能、循環的全民永續新運動。

李洋與彭啓明對話中提到，在擔任部長後「只打過2次羽球」，打完後還全身痠痛，笑說「拿奧運金牌跟當部長一樣，都滿難的」，之後會接觸更多不同的運動類型；他強調，運動不是拿成績，而是更多參與。

彭啓明則笑稱，環境部努力推動循環，每次在立法院備詢，午餐只有環境部會使用循環便當盒；李洋承諾，未來會再加上運動部。

彭啓明表示，環境部已在去年發布體育賽事環境友善指引，其中包含循環杯的利用方式，約有6、7場賽事已開始測試使用循環杯，且效果不錯；規劃透過提供補助的方式，鼓勵業者投入循環容器或循環杯的市場，特別是打開運動賽事這個市場，將有助於加速循環產業的發展。

彭啓明舉例，之前曾與中華職棒簽署MOU，要推動「綠色球場」，由於各球團是與地方政府合作，如加強推動循環杯等；目前觀察桃園的狀況不錯，而大巨蛋因商業行為，一次性用品較多，大部分情況都是「選配」，其他各縣市也仍需再努力。

彭啓明認為，若有運動部從上位利用經費支持和補助進行加持，將有機會打開循環餐具的市場化規模，使循環體系更完整；環境部與運動部將採用正向的鼓勵措施，包括定期表揚環保表現優異、加強節能的場館等。（編輯：李亨山）1141125