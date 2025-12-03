環境部表揚環境教育績優單位 臺中靜思堂獲評鑑優良
環境部12月3日舉辦「114年度環境教育認證績優表揚會」，慈濟基金會臺中靜思堂榮獲「環境教育設施場所評鑑」績優表揚。臺中靜思堂自111年通過環境教育設施場所認證以來，持續深耕環境教育，展現完整的人力配置、多元課程創新與社區共學成果，成為永續教育的典範。此次獲獎不僅肯定其在環境教育上的專業與努力，更彰顯慈濟在推動永續行動上的深厚影響力。
本次表揚會主要頒發全國21處「環境教育機構及設施場所評鑑績優單位」（優異7處、優良14處）之獎項，並同時肯定5處「補捐助計畫優異單位」之在地創新成果。尤其值得一提的是，本屆首度設立的「績優環境教育人員獎」，為推動永續的幕後英雄們樹立了專業地位，共有卓越獎4位、優等獎12位，計16位環境教育人員獲獎，環境教育的永續發展，需仰賴這些人員專業行動與實踐。
慈濟基金會臺中靜思堂以「全人教育推動永續的典範」，自111年通過環境教育設施場所認證以來，持續深耕環境教育，展現出完整的人力配置與多元課程成果。其人力配置完善包含行政組、解說組、教案設計組、設施規劃組與設施維護組分工明確，並結合約80位志工導覽團隊，形成堅實的教育推動網絡。
並有專業人員認證，原有2位環境教育人員資格，現已增至9位，展現持續增能與專業深化。課程創新由最初3門核定課程，拓展至6門以上，涵蓋循環經濟、氣候變遷、災害防救、文化保存、綠色生活等面向，並以「世界環境日 永續淨零兜陣走」等活動帶動全民參與。
另外，在地行動則結合文山資源回收教育園區與城市耕農場，推動「綠生活心體驗」系列活動，吸引超過270人參與，展現社區共學的力量。環境部特別肯定臺中靜思堂在環境教育上的持續努力，不僅在課程設計與人力培育上展現專業，更透過社區參與與志工動員，將環境教育落實於日常生活，成為永續行動的示範場域。
「首屆績優環境教育人員、創新與整合的卓越實踐。」在全臺超過1萬名通過認證的環境教育人員中，「第一屆績優環境教育人員」經過層層初審與複審，最終選出16位得獎者。其中，社團法人臺灣野灣野生動物保育協會環境教育課課長詹欣穎的故事格外動人。她從出版業編輯轉行，投身臺東偏遠的野生動物保育前線，打造出結合救傷案例與在地體驗的教育體系，推廣「共存」與「公民參與」的保育理念。
「績優場所：從災難到重生的生命教室。」本年度評鑑優異單位共有7處，每一處設施場所都像一本獨特的環境教科書。其中，曾文水庫從莫拉克風災的重創中蛻變為「活教室」，讓孩子們在清淤現場學習氣候變遷與水資源管理，並連續三次獲得評鑑優異獎，成為全國唯一。
「補捐助優異計畫：在地熱情點燃永續行動。」本年度獲環境部補捐助的優異單位展現出非凡創意與執行力。臺北市立動物園將保育精神與「淨零」概念融入日常生活，永安社區則以震災後的風倒木化為「韌性」DIY體驗，讓社區和學童親手感受與自然共存的智慧。
環境部部長彭啓明於致詞時表示，面對氣候變遷的嚴峻挑戰，環境教育是凝聚全民共識、推動永續轉型的關鍵力量。他強調，正是因為各設施場所如臺中靜思堂般長期深耕在地，環境教育才能持續扎根，讓「永續的種子」在臺灣穩健茁壯。
撰文.、攝影／慈濟基金會
