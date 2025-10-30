環境部表揚資源循環績優單位 國防部榮獲特優

記者吳典叡／臺北報導

為表彰政府機關及民間單位長期落實「資源循環」支持與努力，環境部今（31）日舉行「第8屆資源循環績優企業暨循環永續聯合頒獎典禮」，表揚在源頭減量、循環設計及資源再利用具卓越成果的單位，展現政府與企業攜手推動循環經濟、提升環境韌性的具體進展。其中，國防部首度入圍即獲得卓越引領A組「特優獎」，展現國軍戮力戰備整訓的同時，也積極推動環境保護、力行各項環保工作的卓著成效。

「第8屆資源循環績優企業暨循環永續聯合頒獎典禮」今日在環境部後棟2樓多功能會議廳舉行，由資源循環署長賴瑩瑩主持，肯定受獎單位落實循環理念的務實表現，並結合綠色成長基金與金融機構投資，引導更多民間資金投入循環技術與模式創新，加速擴大循環產業規模，為淨零轉型樹立標竿。

代表受獎的國防部資源規劃司財物資源處科長蔡佳桓表示，國軍除聚焦戰備整建外，亦持續精進後勤循環管理，推動物資回收再利用、精準盤點配置及廢棄物減量作為，提升資源效率並降低環境衝擊；透過制度化宣導與督導機制，循環理念已逐步深植基層單位，展現永續與國防兼顧的治理韌性。

蔡佳桓指出，國軍後續將持續配合環境部政策，以循環管理、教育訓練與技術導入三軸推進，深化資源使用效益，落實低碳永續後勤模式；期盼透過公私協作共同加速循環行動，為國家永續發展與環境韌性貢獻力量。

環境部表示，自民國110年訂定「政府機關、學校減少使用免洗餐具及包裝飲用水作業指引」，持續示範綠色行動。截至114年，全國已有超過9成行政機關與學校響應，循環容器供餐累計使用量達637.7萬個，減少一次性垃圾約666公噸。除政府部門外，環境部也積極推動餐飲業加入循環供應鏈，迄今已輔導3062家業者提供循環容器盛裝餐點服務。這些具體成果展現「以公帶私」的政策效益，使減塑行動從政府內部延伸至民間生活，落實永續消費文化。

