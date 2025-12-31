環境部訂手機回收循環率 2026年須達15%

（中央社記者張雄風台北31日電）環境部今年實施手機回收應遵行事項，要求手機製造及輸入業者自明年起，年度循環率目標為15%；每年5月底前申報，若未達標應提改善計畫，未改善最高可開罰15萬元。

環境部於2024年12月公告「應執行廢行動電話回收、循環服務與標示分類回收標誌之業者範圍及其他應遵行事項」，今年實施，要求自明年1月1日起所有手機製造及輸入業者，年度「循環率」目標為15%。

手機循環率的計算方式，指針對行動電話製造業、輸入業採共同回收組織提報者，（該年度回收及循環服務總數量/前3年營業量平均）乘以100%。

環境部資源循環署永續消費回收組長陳彥男告訴中央社記者，明年5月31日前，手機製造及輸入業者應提報前一年度（2025年）執行成果；而15%循環率是指2026年度的目標，應在2027年5月底前完成申報。

陳彥男指出，循環署已正式函頒「行動電話回收、循環服務之循環率年度執行成果資料申報查核作業指引」，提供業者明確的申報與查核依循；若循環率未達標的業者應提改善計畫、限期改善，若未改善，依規定將處新台幣3萬至15萬元罰鍰。

環境部表示，台灣每年銷售約500萬支手機，內含逾70種稀缺金屬，深具回收價值；根據規定，行動電話產品應標示分類回收標誌，業者應於營業場所內設置廢手機回收設施，並於出入口標示回收方式、採適當銷毀或防範措施，避免洩漏手機個資、提供消費者回收廢手機優惠等。（編輯：陳仁華）1141231