環境部設裝置藝術 宣導衛生紙丟馬桶

（中央社記者張雄風台北5日電）環境部今天展示馬桶裝置藝術，並再次宣導如廁應將衛生紙丟馬桶、但「面紙」不行；並表示鼓勵公廁主管單位逐步將蹲式馬桶換成坐式馬桶，由公家機關優先推廣。

環境部今天舉辦「環保心舞台 如廁新紀元」記者會，由環境部與大安森林公園之友基金會跨界合作，在環境部大門口擺放馬桶裝置藝術，透明馬桶與剖面構造，藉此展示沖水過程，並強調如廁後應將衛生紙丟馬桶。

彭啓明接受媒體聯訪時表示，為了改善目前公廁「濕、髒、臭」的現狀，正致力於推動廁所文化現代化，其中一項目標就是將傳統的蹲式馬桶改建為坐式，一來可以友善高齡者，二來是蹲式馬桶其實較坐式更髒。

彭啓明進一步說明， 環境部已針對市面上26個品牌的衛生紙進行試驗，結果顯示均能完全融於水中，因此丟入馬桶沒有問題，但「面紙」是不能丟入馬桶的；店家若擔心管線老舊為由擔心衛生紙堵塞，其實很多是積累的尿垢或雜物，經專業清潔公司通管清除，即可解決。

彭啓明提到，蹲式馬桶的細菌數其實是坐式馬桶的數百倍之多；若民眾也擔心坐式公廁坐墊衛生問題，環境部會在指引中要求公廁管理單位提供酒精擦拭液或一次性坐墊紙，並請各地方依循，改善髒亂的問題。

彭啓明說，雖然環境部列管約4萬5000座公廁中，蹲式比例仍占近半數，但希望在幾年內將坐式比例提升至8成，不過目前屬鼓勵性質，且由公家機關做起，能優先將蹲式改為坐式馬桶列入考量；環境部尚未訂定蹲式馬桶的落日時間。

與會的大安森林公園之友基金會董事長蔡建生表示，西方國家並沒有蹲式馬桶，因此歐美旅客來台看到蹲式馬桶9成都是感到「驚嚇」，鄰近國家如日本、新加坡等都有目標在減少蹲式馬桶；而台灣是全世界少數還宣傳將衛生紙丟在垃圾桶而非馬桶的國家，會導致細菌滋生，影響了台灣的觀光形象與國際評價。（編輯：李亨山）1150105