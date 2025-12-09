環境部認證通過屏東酒廠為環教設施場所

環境部昨（九）日召開「環境教育認證審查會」，認證通過具有百年歷史的「屏東酒廠」為環境教育設施場所。環境部指出，「屏東酒廠」不僅建築物本身具有歷史意義，還將酒糟用於沼氣發電，讓農業廢棄物華麗轉身為綠色能源，平均每二十·七公斤的酒糟可產生一度電。此外，酒廠將玻璃酒瓶回收率推高至九成，每支酒瓶重複使用次數達五次，「屏東酒廠」也成為全臺首座以米酒釀造為主題的環境教育設施場所。

「屏東酒廠」是創立於一九二三年的百年酒廠，不僅是南臺灣最大紅標米酒生產基地，更以具體的永續作為，將隱藏在生產線後方的節能技術、廢棄物減量、水資源循環等系統，全部轉化為可以看見、可以實作的教學內容。