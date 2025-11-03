環境部赴馬頭山採樣卻空手！陳菁徽轟裝瞎：想掩蓋什麼？
高雄旗山馬頭山自然生態保育區遭非法棄置廢棄物，環境部今（3日）會同農業部，前往現場調查水質汙染情形，卻發生「人到場、採樣器材沒帶」的情形。藍委陳菁徽質疑，環境部需要裝瞎到如此地步？辯稱沒被通知，硬是不採樣的背後，到底是在掩蓋什麼貓膩？
陳菁徽表示，立法院日前前往高雄進行官方考察，並事前通知要汙染採樣，然而到場的環境部沈志修次長卻狀況外，雖率環境部多名人員，但就是沒配合把汙染採樣器材帶到現場。因此，為補救現場無法檢測汙染的情形，環境部同意限期兩周內補進行水質採樣，並經事前聯繫作業後，選定今天下午採樣。不料，今天到了現場後，環境部與農業部農水署，卻當著藍委柯志恩團隊與在地鄉親面前，雙雙稱沒準備採樣的物品，更甚環管署成員還辯解，說沒有收到要進行水質檢測的內部通知。
陳菁徽秀出通知的公文，指著白紙黑字的中文問到，不光是主旨要求「派員採樣水質並進行檢驗」，甚至是沈志修次長日前承諾將配合今日採樣水質，請問環境部需要裝瞎到如此地步嗎？承諾的作業不做，被白紙黑字的通知後卻辯說沒被通知，硬是不採樣的背後，到底是在掩蓋什麼貓膩？
陳菁徽說，環境部跟農業部在現場更互踢皮球。環境部說馬頭山旁麗湖的水質跟灌溉有關，應由農業部農水署負責汙染採樣；但農業部卻說，馬頭山旁的水質要由環境部負責，在於環境部是水汙染防治法跟土壤及地下水汙染整治法的主管機關，且事前也提醒環境部要帶檢測儀器，因此農業部沒有準備。
陳菁徽怒批，就算如環境部所說，如涉及灌溉用水的話，也還包含「不限影響灌溉用水」的關係，因此環境部也還是有責任，但環境部這種「沒我的事」的執政態度，就是沒把高雄的鄉親當一回事，讓人氣憤無比。最終，陳菁徽請求現場與會學者指導，由當地里長、民眾及服務處人員來進行採樣，並送學術機構化驗，過程中環境部從旁拍照存證。
至於美濃大峽谷的採樣作業，陳菁徽說，因農水署表明僅願針對灌溉溝渠用水採樣，至於有汙染疑慮的天坑內廢棄物堆置的水質則不願配合採樣，加上環境部因沒帶採樣器材，最終在兩部會無共識且談不定分工情況下中止行程，並告知將擇期再安排。
