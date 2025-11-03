環境部赴高雄採樣竟空手到場 藍委怒轟推責掩蓋汙染
環境部、農業部3日赴高雄採樣水質，不過卻發生「人到場、汙染採樣器材沒到」的情形。國民黨立委陳菁徽痛批環境部、農業部雙雙失職、互踢皮球，官員空手到場、卻辯沒有收到通知，質疑是否想要掩蓋問題。
陳菁徽指出，10月23日立院考察高雄馬頭山時，環境部沈志修次長當場承諾兩周內補採樣，並於事前確認11月3日下午進行作業，結果今日環境部與農業部農水署官員到場，竟當著立委團隊與地方民眾面前說「沒帶採樣器材」，更離譜的是，環管署人員辯稱未收到內部通知。
陳菁徽當場秀出公文，指著白紙黑字的主旨內容明列「派員採樣水質並進行檢驗」，痛批環境部承諾不履行、通知裝沒看到，是要掩蓋什麼貓膩嗎？陳說，這種失信行徑讓高雄鄉親看見中央官僚心態，根本沒把人民放眼裡。
陳菁徽續指，現場兩部會互踢皮球；環境部稱馬頭山旁麗湖水質屬灌溉用水，應由農業部農水署採樣；農水署則回應此為環境部主管業務，且事前已提醒要攜帶檢測設備。雙方推卸責任，讓在場民眾看傻眼。
陳菁徽指出，環境部就算認定與灌溉相關，也仍負有水汙染防治責任，如此推責只顯示執政怠惰。最終是在學者協助下，由地方里長、民眾與服務處人員代為採樣並送學術單位化驗，環境部僅從旁拍照紀錄。
至於美濃大峽谷採樣。陳菁徽表示，農水署僅願檢測灌溉溝渠，不願進入天坑堆置區採樣，環境部則因沒有器材作業難以進行，兩部會最終沒有共識，將另擇期再行安排採樣。
