環境部跨部會合推環境課程 助產業轉型科技創新

環境部長彭啟明主持記者會，說明將自一一五年起，與各部會合作推出綠領人才plus加值課程，協助台灣產業轉型與科技創新，提升國際競爭力。（記者王先國攝）

▲環境部長彭啟明主持記者會，說明將自一一五年起，與各部會合作推出綠領人才plus加值課程，協助台灣產業轉型與科技創新，提升國際競爭力。（記者王先國攝）

環境部國家環境研究院攜手國內卅二所大專院校合作開辦「淨零綠領人才培育課程」，並自今年四月一日由國立臺灣師範大學率先開放報名及開班授課，參訓學員在完成四十八小時的專業課程並參加集中測驗，迄至今年十一月底，國環院共舉辦二次集中測驗，報名參加測驗共約二千四百人，測驗合格者近一千九百人，合格率八成多。環境部長彭啟明今（廿三）日出席環境部與104人力銀行共同發布《2025下半年綠領人才就業趨勢報告》記者會，揭露臺灣綠領人才市場從政策倡議走向企業「主動搶才」的最新動態。根據104人力銀行資料庫統計，臺灣綠領徵才企業家數由二○一八年的一千四百多家，成長至今年四一五七家，八年成長一八二%；綠領人才缺口逼近三萬個，較八年前成長二七八%。彭部長表示將從一一五年起，與各部會合作推出綠領人才plus加值課程，確保課程內容能貼近政策方向與產業實務，協助不同背景的人才逐步補足所需能力，縮短學用落差、提升就業銜接效率。

廣告 廣告

彭部長指出，淨零綠領已是企業轉型與科技創新的「共同語言」，綠領人才已不再是傳統環境領域專屬，而是所有產業都需要的人才，更是臺灣接軌國際的共同語言。企業面對全球供應鏈的淨零減碳要求，包含半導體、生醫、營建、金融、零售等產業持續招募綠領，綠領人才缺口持續擴大；綠領不只是一份工作，更是企業創新、減碳、AI化與永續治理的核心能力。

回顧二○二○至二○二四年，臺灣綠色科技產業附加價值在四年間成長近五十五%，由三三○九億元增加至五一二三億元；就業人數成長超過四十%，四年新增十一萬個相關工作機會；出口規模亦成長近二成，顯示臺灣綠色科技產品與服務在國際市場具備競爭力。

根據環境部與104人力銀行本次共同發布的就業趨勢報告，綠領人才需求涵蓋十二項淨零關鍵戰略多元領域，前六大需求產業包括：電子資訊／軟體／半導體（約6100個）、一般製造（約5700個）、建築營造／不動產、知識服務（法律、會計）、醫療保健、批發零售。

從節能到智能，環境部同時驅動數位轉型、實現淨零願景。從環境部與104人力銀行共同發布的就業趨勢報告發現，電子資訊與半導體業自二○二一年起連續五年居人才需求最大宗，綠色製程、節能、環安衛、永續報告與AI優化能力已成科技業核心能力；二○二五年綠領AI相關工作有5340個，占所有綠領工作數的18.2%，遠高於整體市場AI工作占比約10%；比去年增加35%，比八年前暴增388%。綠領AI最受企業青睞的職務包括：軟體工程（綠領 AI 最大缺口）、工程研發、解決方案／AI相關業務、專案管理／產品管理（Project/Product Manager）、製程工程與行銷分析。