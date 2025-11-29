環境部辦健行淨山活動 蕭美琴.李洋受邀同樂登上硬漢嶺

政治中心／綜合報導

台灣推動環保永續，環境部在北部自然景區觀音山舉辦健行、淨山活動，邀請副總統蕭美琴、外交部長林佳龍、運動部長李洋及歐洲經貿辦事處處長谷力哲同樂，大家一起登硬漢嶺、做環保同時感受自然風光。

左手搭在小朋友的背上，副總統蕭美琴應邀參加環境部主辦的觀音山健行活動，包含歐洲經貿辦事處也到場，一起感受山林之美。

從制高點往下俯瞰關渡大橋，觀音山擁有獨特自然生態、林相與猛禽活動，硬漢嶺更有小百岳之稱。這回環境部氣候變遷署辦"淨山活動"，邀請致力於環保、永續的歐洲經貿辦事處一起同樂。

廣告 廣告

環境部辦健行淨山活動 蕭美琴、李洋受邀出席登硬漢嶺

歐洲經貿辦事處處長谷力哲也受邀出席。（圖／環境部題供）





副總統蕭美琴：「我相信我們今天要傳達，的核心精神，就是提升對環境，氣候變遷以及健康的重視，而這些議題，再加上當然還有永續發展，正是台灣與歐洲持續合作的重點領域。」

歐洲經貿辦事處處長谷力哲：「我們這次的健行不只是為了好玩，把大家聚在一起享受這段時光，更是要強調，我們在環境保護上，想要達成的許多政治目標，其實都是從這樣的小步伐開始。」

環境部辦健行淨山活動 蕭美琴、李洋受邀出席登硬漢嶺

蕭美琴出席環境部主辦的健行淨山活動。（圖／環境部提供）





台歐共享民主及永續價值，身體力行節能減碳。

（民視新聞綜合報導）

原文出處：環境部辦健行淨山活動 蕭美琴、李洋受邀出席登硬漢嶺

更多民視新聞報導

蕭美琴震撼發聲了！香港驚傳歷史級大火 至少44死、上百傷亡失蹤

吳怡農又發聲了！坦言「遭受許多攻擊」：蕭美琴也曾被汙衊中國琴

小橘書強化台灣防衛韌性 歐洲經貿辦事處發文力挺

