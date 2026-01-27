環境部辦永續長聯盟論壇 鄭麗君：公私深化淨零轉型

環境部長兼永續長聯盟秘書長彭啟明（右五），與出席「一一五年永續長聯盟論壇」的貴賓合影。（記者王先國攝）

▲環境部長兼永續長聯盟秘書長彭啟明（右五），與出席「一一五年永續長聯盟論壇」的貴賓合影。（記者王先國攝）

為因應氣候變遷與能源轉型挑戰，環境部長兼永續長聯盟秘書長彭啟明，於昨（廿七）日陪同行政院副院長鄭麗君出席於環境部多功能會議室舉辦的「一一五年永續長聯盟論壇」，聚焦「淨零光能」「深度節能」「建築能效」及「韌性治理」四大關鍵議題。鄭副院長致詞表示，推動屋頂型太陽光電，公部門必須率先以身作則。根據經濟部盤點，光是中央公部門包含國營事業，屋頂型太陽光電包含已建置及未來具潛力可建置容量的總量可達一GW（十億瓦），是非常重要的目標。她強調，政府將帶頭做起全力推動，也期盼出席論壇的各縣市政府永續長共同參與，一起努力將公有屋頂光電極大化。鄭麗君亦感謝內政部與經濟部協力合作，未來建築面積一千平方公尺以上的新建築，亦將增設屋頂型太陽光電，相關規定已於一一四年底公告，預計於今年八月正式上路。

廣告 廣告

鄭副院長強調，多節省一分電力，就能少開發一分電力、減少一分碳排放。經濟部去年度深度節能推動目標達成率達一○六%，共節省一○八．九五億度電，相當於二六二萬家戶用電量。她也讚許經濟部透過引入能源技術服務業（ESCO）專業診斷，提出多元節能方案，並結合產業界與科技發展，協助導入科技與智慧的多元解決方案，共同提升臺灣整體能源效率。

本次論壇安排公部門與產業界進行專題演講，邀請經濟部能源署陳崇憲副署長、內政部建築研究所羅時麒組長分別說明公部門加速太陽光電布建及建築能效制度推動，東元電機公司利董事長帶領公司團隊，由陳恆偉總經理說明企業深度節能及ESCO實務，以及由環境部環境管理署顏旭明署長說明廢棄物處理場防災與環境韌性治理、綜合規劃司洪淑幸司長分享行政機關深度節能診斷成果及推動潛力，及資源循環署劉怡焜副署長說明公部門循環採購等議題，從制度設計到實務推動，深入探討各部門在淨零轉型過程中所扮演的角色與具體作法。

論壇議程最後安排經驗對談，由環境部長彭啟明主持，邀請多位與談人就公私協力，與本次論壇關鍵議題進行深入交流，回應各界對能源轉型與環境治理的關注。