環境部辦第14屆亞太汞監測網年會 促進區域環境監測合作

環境部長彭啟明（前排右四）與出席二○二五年「第十四屆亞太地區汞監測網（APMMN）年會」夥伴國代表合影。

環境部為持續拓展區域性環境監測合作及增進夥伴交流，於今（九）日辦理「第十四屆亞太地區汞監測網（APMMN）年會」，邀集美、日、泰、澳洲、蒙古等十六國官學及夥伴人員，共同參與分享汞監測及管理相關成果。環境部長彭啓明特出席年會開幕式，美國環保署國際事務暨部落事務辦公室首席副助理署長Victoria Tran透過預錄影片致詞，感謝APMMN在強化區域環境合作，以及在汞監測及環境保護與守護健康的付出與貢獻。

環境部表示，為保護人類健康和環境免受汞及其化合物人為排放之影響，鑑於掌握大氣汞濃度為汞水俣公約重要工作項目之一，該部與美國環保署共同發起亞太地區汞監測網（APMMN），藉由監測技術的輸出，協助夥伴國家建置汞監測能力，透過教育訓練提升夥伴國相關技術及數據品質，強化國際共同監測機制與資料共享。

本次年會邀請專家分享最新研究與國際趨勢，包含美國大氣沉降計畫David Gay教授介紹在APMMN參與汞監測發展現況、南非學者說明汞水俣公約締約方會議（COP）第六次會議成果、日本國立環境研究所分享日本落葉針葉林區大氣汞濃度與通量的變化、環境部化學物質管理署分享我國因應汞水俣公約之汞管理成果及經驗，以及各國分享汞監測成果與執行經驗交流。並辦理大氣汞採樣教育訓練工作坊，協助提升夥伴國汞監測技術能力，強化大氣汞區域監測能量。

環境部表示，為因應全球汞管理趨勢，持續推動跨部會「執行聯合國汞水俣公約推動計畫」，作為我國推動汞管理之依據。透過跨部會協力合作，從源頭管制汞的流向與用途、抽測與環境監控，並加強含汞廢棄物管理量能，精進管理措施以確保民眾健康生活環境。本次藉由與夥伴國交流互動，期望促進區域環境合作，共同提升汞水俣公約的實施效益，打造健康永續的環境。