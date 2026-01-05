環境部邀立委站台宣導如廁文化

環境部長彭啟明偕立法委員黃珊珊、王育敏、洪孟楷、張雅琳、吳沛憶、郭昱晴等六位立委站台，向國人推廣「衛生紙丟馬桶」及「如廁文化」等重要觀念，期攜手提升國民生活品質。

環境部於昨（五）日正式對外展示「環保心舞臺︱如廁新紀元」展品，由環境部長彭啟明主持記者會，並邀請大安森林公園之友基金會代表及六位立法委員，包括黃珊珊、王育敏、洪孟楷、張雅琳、吳沛憶、郭昱晴等六位立委站台，向國人推廣「衛生紙丟馬桶」及「如廁文化」等重要如廁觀念，提升如廁環境需要全民一同參與，環境部期與民眾攜手提升國民生活品質，邁向如廁新紀元。

彭部長說明，乾淨、舒適且科技性的如廁環境，象徵著國家對公共衛生、環境保護以及人權尊嚴的重視，記者會現場由大安森林公園之友基金會蔡建生常務董事介紹展示之六款不同機能的馬桶設備，除了展現在「節水環保」、「高齡友善」與「衛生科技」上不斷突破，也展示衛生紙為什麼可以丟馬桶的原因，每一項細微的設計改良及每一個人的行為改變，都是提升國民生活品質的重大進步。

如廁環境品質的提升，除了硬體設備的升級，環境部將持續宣導如廁文化，衛生紙丟馬桶、正確使用馬桶、自己弄髒自己清、使用後向清潔人員說聲：「真乾淨，謝謝您」及優先禮讓身體不便者，從心改變行為，全民一同提升如廁文化，攜手打造更高品質的如廁環境。

環境部也呼籲民眾適量使用衛生紙後丟入馬桶沖掉，勿將不可丟入馬桶的物品，例如面紙、濕紙巾、擦手紙、生理用品（衛生棉）、紙尿布、毛髮、絲襪、廚餘、抹布、塑膠類、保險套及香菸頭等丟入馬桶造成阻塞，購買衛生紙時也可留意包裝標示有環保標章、正字標記，或註明「本產品於水中易分散，適量使用後投入馬桶沖掉」等文字或圖示，皆具備合格的可分散特性，可以安心投入馬桶。