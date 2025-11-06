環境部邁向廢水磷循環新里程碑

【記者黃楸玲／台北報導】

環境部於114年11月5日辦理「廢水磷資源化技術應用論壇」，透過本次論壇邀請學研單位、機關及事業，針對高濃度磷廢水資源化技術進行交流，希望除能符合法規標準外，更能藉由這次廢水管制契機，使國內廢水磷處理及回收產業能進一步提升，使有價磷資源能再循環，兼顧維護水質及循環經濟，開啟邁向廢水磷循環的新里程碑。

環境部葉次長俊宏於致詞時表示，半導體業、光電業及科學園區等分3階段實施放流水總磷的管制，分別為116年100mg/L、118年50mg/L及120年25mg/L，考量磷是水生生態系統中的重要營養物質，當過量的磷進入水體，會導致藻類過度繁殖，影響水生生物，加上全球磷礦逐漸枯竭，磷被視為重要化工原料與戰略物資，若含磷廢水未經適當處理，排入地面水體除可能影響水體品質，亦造成磷資源浪費，確實有磷資源化處理技術研發及落地需要。

環境部進一步說明，該部因應放流水標準於113年12月18日修正，受管制事業應分階段管制總磷排放。但目前廢水中磷處理仍以混凝沉澱為主，為解決業者磷資源化處理需求，環境部已以水污基金補助技術研發，補助研發之流體化床結晶技術及薄膜分離濃縮技術與MVR低耗能濃縮技術，已有一定成果。以生產2,000CMD的面板業鋁蝕刻磷酸廢水為例，導入廢水低耗能RO薄膜及濃縮等創新研發技術後，預計相較傳統的化學沉澱法每噸處理成本至少減少20元以上，每年約節省1,460萬元以上，約節省30%費用，依研究成果，具落地應用可行性。

環境部表示，為推動廢水綠色轉型，不再將廢水視為排放無用之水，而是將廢水中所含有價物質加以資源化處理並再利用，透過法規推動形塑減量回收環境、利用經濟誘因策略加速技術落地等策略併行，並提升國內綠領人才成長，期待引導事業廢水綠色轉型，共同實現淨零減碳與資源循環的永續目標。