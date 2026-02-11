環境部長彭啓明愛蔡依林20年！向偶像看齊，靠努力成為「地才」：沒人鼓掌的路，也必須走完
成功的背後，往往藏著不為人知的驅動力，台北一○一董事長賈永婕、環境部長彭啓明、秀泰影城董事長廖偉銘，分別擁有各自鍾情的偶像與信仰。他們將對偶像的崇拜轉為人生的養分，化作在商場、政壇與影視界突圍的引擎！
蔡依林晚上9點半準時就寢，彭啓明則是10點半，然後早上5點起床。一個是站在萬人舞台中央的流行天后，一個是每天穿梭於政策攻防與危機處理的環境部長。兩人乍看之下毫無交集，卻共享同種生活節奏──高度自律、極度準備、不允許失誤。也正是這樣的共通點，讓彭啓明成了蔡依林的忠實粉絲。
當年剛出道的「少男殺手」蔡依林，並沒有引起彭啓明的注意，直到2003年，蔡依林在合約糾紛與事業不確定性之中，以《看我七十二變》專輯破繭而出，昔日甜美偶像，轉為高強度唱跳的表演型歌手，彭啓明才開始關注她。
到了2006年，蔡依林推出《舞孃》專輯，以高難度體操彩帶舞掀起熱潮，不僅拿下台灣年度唱片銷量第一名，更憑藉此專輯獲得第十八屆金曲獎最佳國語女歌手，奠定華語流行天后地位。
這兩張專輯，帶給彭啓明強烈的聽覺與視覺震撼，也開啟了他的追星之路。這一追，竟超過20年。
前線工作者的共鳴 想當「地才」不容易
「那時候我就在想，她怎麼會願意冒這麼大的險？」彭啓明回憶初次聽見這兩張專輯的感受。從曲風的轉變、旋律的進化，到肢體語言的全面展現，他看見的是蔡依林一次又一次把自己打掉重練，並告訴粉絲，自己並非天才，而是靠著反覆苦練，成為「地才」。蔡依林能在高強度舞蹈動作之中堅持真唱，且唱跳時氣息穩定，讓彭啓明驚訝直呼：「能做到那個水準，是真的非常厲害。」
彭啓明的欣賞，並非只是單純的粉絲濾鏡，而是帶著專業視角。在擔任環境部長前，彭啓明更廣為人知的身分是科學家與創業家，他長期投入氣候變遷研究，參與超過十次聯合國氣候變遷會議，並創立台灣首家民間氣象公司，改變過去由政府全面主導的氣象預報生態。
長年站在第一線工作，無論是簡報、演講或政策說明，他非常清楚，每一個看似自然流暢的呈現，背後都是大量排練與準備的結果。也因此，當他坐在演唱會現場，看著蔡依林連續3個多小時撐住舞台，身為粉絲，內心最先浮現的不是對舞台上絢麗明星的傾心，而是對一個高度專業工作者的敬意。
彭啓明第一次走進蔡依林演唱會現場，是2023年的「Ugly Beauty世界巡迴演唱會」，另一次則是去年跨年場的「Pleasure世界巡迴演唱會」。
回憶起第一次觀賞蔡依林演唱會，他雙眼發亮，彷彿每一首歌曲的表演依舊歷歷在目，沉浸其中的彭啓明就像其他粉絲一樣，揮舞手中的應援手燈，為蔡依林喝采。
「那已經是奧運等級的水準了！」他細數去年跨年當晚的節目，忍不住讚嘆。蔡依林駕馭三十公尺巨蟒穿梭全場、與巨石像愜意共舞；慢歌段落中，則化身金沙女伶，從巨大的翻頁真相魔法之書中走到舞台。他認為，整場演出華麗之外，表演水平媲美國際水準，演出結構嚴謹流暢，完成度百分百。
然而，震撼畫面如跑馬燈般時，那隻巨型「金豬」伴隨著《Bloody Mary》音樂響起，卻意外地將他的思緒拉回現實。腦海中浮現過去一年，自己馬不停蹄，幾乎無法放慢腳步的一段時間。
馬太鞍溪、非洲豬瘟 考驗接踵而來
去年夏天天災頻傳，彭啓明的考驗接踵而來。風災後大量光電板廢棄物湧現；緊接著是花蓮馬太鞍溪事件；尚未喘息，非洲豬瘟的壓力測試緊隨而來。事情一件接一件，都必須立刻提出解決方案，尤其在豬瘟期間，廚餘能否餵豬、該如何去化，牽動的不只是防疫考量，還必須考慮對整個產業的影響。
「往左有人不高興，往右也有人不高興。」彭啓明回憶。白豬吃飼料、黑豬吃廚餘，在禁止與放行間的政策調整，無論做什麼決定，都會引發不同群體反彈。
那段時間，電話一通接一通，跨部會會議一場接一場，與農業部長陳駿季天天熱線，溝通逾百次，與同仁的討論更是難以計數。外界看到的，只是一項「理所當然」的政策結果，卻不知道每一個環節，都是反覆討論、權衡下的選擇。
沒人鼓掌的路 也必須走完
坐在觀眾席上，看著蔡依林在舞台上精準完成每一個動作，他心裡清楚，那些流暢與穩定，就像政策一樣，困難的永遠不在最後拍板，而是在此之前，無數次看不見的討論與準備。
彭啓明也自詡能像蔡依林一樣，靠反覆練習與長期承受壓力的累積，成為環境政策領域的「地才」。彭啓明接掌環境部後發現，簡單、共識高的事情幾乎都已完成，待推動的政策幾乎都在「深水區」，無一不充滿挑戰與爭議。
今年環境部最重要的任務之一，是解決長年營建剩餘土石方的問題。為此，彭啓明與內政部、法務部跨部會合作，調和出「雞尾酒式」的多重政策工具，同時盤點協調出約一．五億噸的土石方去化量能，一步步解決問題。
另一個艱難的任務，是垃圾山治理，目前全台裸露在外的垃圾還有40萬噸之多，雖較上任時減少一半，但要根治，關鍵仍在源頭減量與循環再利用。
彭啓明坦言，進入環境部是人生的「意外」之旅，但本來就沒有人能靠單一領域做一輩子。他認為，要進階為「地才」，關鍵在於「保持虛心學習」，即使過去已累積相當的經驗與能力，換到新的領域時，仍必須重新從「地才」做起。
接掌環境部後，當然有不少彭啓明過去不熟悉的新議題，但他謙虛以待，與同仁充分討論，掌握核心要旨，讓決策不失準。就像當初投入氣象領域，研究空氣汙染議題時，哪怕一開始並非專家，但透過「地才式」累積學習，把陌生知識逐步整合，最終慢慢變成專家。
蔡依林舞台上的表現，有如一面鏡子，在彭啓明心中映照出一股力量──一股能夠承擔各種沉重考驗的力量。「任何事情只要改變，就一定會被罵。」彭啓明說，蔡依林出道以來沒少挨罵，通往華流天后的路上，無法討好所有人，掌舵政策方向的公務員也一樣，政策未必能讓所有人滿意，但只要方向正確，就必須往前走。公部門做事有如修行，也必須思考如何在衝突發生時，將損害降到最低，「這是一條沒有人會鼓掌的路，卻必須有人走完」。
如同蔡依林《看我七十二變》歌詞所寫：「別氣餒，舊觀念拋到一邊，現在就開始改變，麻雀也能飛上青天。」彭啓明期許自己和蔡依林一樣無懼質疑、做正確的事，把台灣帶向更好的境界。
