環境部長親身體驗清潔隊工作 倡議落實分類

為了深化民眾對垃圾分類及清潔隊工作安全的認識，環境部部長彭啓明特別親自前往宜蘭縣礁溪鄉，參與清潔隊勤務，隨車體驗清潔隊收運垃圾作業，並與地方民眾近距離互動，實際參與垃圾收運流程，彭啓明部長更一路詢問民眾有沒有需要改進的地方，並希望由親自體驗的畫面，向社會大眾說明清潔隊工作的專業性與辛勞，也以實際行動傳達源頭減量與正確分類的重要性。

彭啓明部長提到，垃圾分類看似日常小事，實則關係清潔人員安全與資源循環成效。他提醒，常見錯誤分類情形包括瓦斯罐、噴霧罐等未妥善回收，極易在清運或處理過程中引發危險，呼籲民眾務必確實分類，並以包裝標示警語方式交付回收。此外，粽葉應丟一般垃圾，不能當廚餘回收再利用，因為它是長纖維，會損壞廚餘處理設備。

彭啓明部長隨車之時，也與資深清潔隊駕駛林吉昌交流清潔隊作業環境的改善情形。林吉昌表示，近年在環境部支持下，清潔車輛增設安全護欄、回收車加裝安全帶，顯著提升作業安全，對部長親自體驗基層工作深表感動。彭啓明部長實地走訪垃圾處理現場、廚餘處理設施與垃圾掩埋設施，目的即在於從源頭政策到末端處理全面理解實務需求，進而推動更周延的制度設計。

彭啓明部長還前往宜蘭縣廚餘處理廠，實際操作廚餘分類、推廚餘桶，並從廚餘中撿拾雜物，了解廚餘轉化為有機肥料的流程，並強調「惜食、不浪費」是減少垃圾量的關鍵行動。