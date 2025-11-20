環境部長訪巴拉圭 推動「臺巴環境治理行動方案」

臺巴兩國環境部長植樹。(環境部提供)

臺巴兩國環境部長造訪拜訪伊泰普(Itaipu)水力發電廠。(環境部提供)

臺巴兩國環境部召開「臺巴環境治理行動方案」工作會議。(環境部提供)

我國環境部部長彭啓明今年10月1日與來訪的巴拉圭環境及永續發展部部長巴雷多簽署「在《巴黎協定》下合作備忘錄」，彭啓明部長11月中旬應邀前往巴拉圭，與巴雷多部長共同召開雙邊工作會議，再深化臺巴氣候與環境合作。

環境部表示，這次工作會議於巴拉圭時間2025年11月17日下午在巴拉圭環境及永續發展部召開，由該部巴雷多部長主持，環長辦公室主任、計畫司長、碳權管理局長、空氣品質司長、環境品質控制司長、水資源司長等全數出席，展現對臺巴合作的重視。

廣告 廣告

彭啟明部長在會中說明我國在氣候治理、淨零路徑及環境政策的最新進展，並分享12項「臺巴環境治理行動方案」，包括建立氣候治理、循環經濟及環境治理等三項主題雙方工作群組，推動多元雙邊合作機制；基於《巴黎協定》合作備忘錄(MOU)，啟動由雙邊政府帶頭的碳權示範計畫，包含：電動巴士、ARR（造林、再造林與植被恢復）等項目，逐步推展數位登錄平臺、臺巴ETS平臺等工作；透過技術輔導與我國8+N產業聯盟鏈結，深化臺巴資源循環政策與經驗交流及有關公務人員互訪、青年學習、學研交流、AI合作、綠色科技趨勢等工作，將透過環境治理工作群組，雙方凝聚共識逐步推展。

彭啓明部長此行也受邀拜訪全球最大水力發電設施之一的伊泰普(Itaipu)水力發電廠，其水力發電裝置量達14GW，由巴拉圭及巴西兩國共同營運，彭啓明部長率團了解巴拉圭達成RE100的綠能供應模式，商討兩國未來可能的合作模式。

環境部強調，我國雖非UNFCCC締約方，仍自主遵循《巴黎協定》與COP28決議，並積極推動NDC3.0及各項永續政策。未來臺灣將持續與巴拉圭及各友邦緊密合作，以務實行動多元參與國際氣候行動，強化氣候治理、推動淨零轉型，為全球永續發展貢獻更多臺灣力量。