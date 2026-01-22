環境部預告修正國家環境教育獎獎勵辦法

環境部說明，「國家環境教育獎」自一○一年施行以來，已成為表揚推動環境教育績效優良單位與個人的重要指標。本次修正係因應實務運作經驗，針對參選對象、審查流程及獎勵方式進行整體檢討，期使制度更臻周延，並吸引更多具影響力的行動者參與。

環境部表示，本次預告修正「國家環境教育獎獎勵辦法」草案內容重點包括：擴大參選資格，使制度規範更為清楚；調整報名與審查機制，改由環境部統一受理報名，簡化行政流程並提升審查效率；修正獎項與獎金配置，增加部分組別獲獎獎金，並增列「榮譽類國家環境教育獎」，肯定長期深耕、貢獻卓著者；同時增訂重複參選與獲獎限制規定，避免相同事蹟或特定對象反覆獲獎。