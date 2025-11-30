環境部首本綠生活行動指引 教全民如何淨零轉型

《淨零綠生活易讀手冊》發布活動。(環境部提供)

《淨零綠生活易讀手冊》製作參與團隊。(環境部提供)

環境部發布《淨零綠生活易讀手冊》，這是全臺首本以不利處境群體為主要使用者設計的淨零轉型指引，內容以簡潔文字、圖像化設計，實踐《身心障礙者權利公約》精神，希望2050淨零轉型不只是少數人的語言，而是全民都能參與的生活行動。

環境部政務次長葉俊宏表示，《淨零綠生活易讀手冊》參考衛福部《臺灣易讀參考指南》所編制，內容以「食、行、住、衣、購、育樂」六大主題分類，結合大圖、短句與角色故事，幫助不同年齡與能力的民眾理解綠生活概念，將抽象政策化為可實踐的日常行動，也在推動淨零轉型的過程中，不遺落任何人達到公正轉型。

廣告 廣告

環境部綜合規劃司司長洪淑幸說明，《淨零綠生活易讀手冊》同步推出有聲版，未來預計延伸教材，推廣到社福機構、圖書館、學校及地方政府，同時在環境部淨零綠生活資訊平臺提供下載，成為全民都能理解的永續行動指引，也共同參與淨零綠生活。

環境部指出，《淨零綠生活易讀手冊》不僅是一本政府出版品，更是政府落實「資訊平權」與「公正轉型」的具體行動。