環境部「向海致敬計畫」 清海廢成果佳
環境部今天(18日)邀集中央部會及地方政府海岸權管單位，前往新竹市進行「海岸清潔維護計畫」業務觀摩會。環境部環境管理署主任秘書施勝鈞表示，期望藉由觀摩會，現地觀摩與經驗交流，深化中央與地方協作，建立完善的海岸管理機制。
環境部表示，「向海致敬-海岸清潔維護計畫」集結了9大部會、15個機關及19個臨海地方政府的力量，清除海岸廢棄物，近年成效顯著。全國海岸廢棄物現存量已自108年的2,294噸降至113年的981噸，減幅近6成。各土地權管機關依據「定期清」、「立即清」及「緊急清」機制執行海岸廢棄物清理工作，自109年至114年9月累計清理超過30萬噸海岸廢棄物，平均處理民眾通報案件時間縮短到4.5天，顯示跨部會合作已具實質效益。
環境部強調，將持續透過跨中央部會協調與地方政府能量整合，促進縱橫向聯繫與經驗共享，持續推動「向海致敬」政策，展現海洋永續與環境治理的決心。也呼籲民眾從日常生活做起，減少一次性用品使用、落實源頭減量再利用，共同守護海洋環境，為環境盡一份心力。
