環境部：國家景區連鎖便利店須遵減塑規範

（中央社記者張雄風台北17日電）環團指國家景區內部分店家，仍免費提供塑膠袋和吸管。環境部說，若是連鎖便利商店，須遵守減塑相關規範；若是國家景區設置的小賣店，會請主管機關透過契約要求轄下單位遵守。

內政部於2022年推出「國家公園減塑精進指引」，自然保育與環境資訊基金會今天舉辦「國有景區減塑現況調查公布」記者會，調查於今年7月至10月進行，共收集351份有效問卷，回報地點涵蓋國家公園/國家自然公園10處、國家森林遊樂區19處，共29處。

自然環資基金會議題部專案經理曾子郡表示，根據調查，約14%民眾反映國家景區內店家仍免費提供塑膠提袋、30%反映免費提供塑膠吸管；約32%反映販賣部使用一次性材質餐具；約7%反映住宿房間內仍陳列一次性旅宿備品。

內政部國家公園署科長鄭凱方會中表示，國家景區陸續有針對塑膠微粒進行調查。舉例而言，在「山椒魚保育監測計畫」中有排遺檢測塑膠微粒含量，結果顯示南湖圈谷、大濁水南溪與波浪山都檢測到塑膠微粒的存在。

另外，台江國家公園管理處也進行「黑面琵鷺生態保護區水體微塑膠檢測計畫」，針對乾濕季進行調查，保護區內外水體也都發現塑膠微粒，乾濕季未有顯著差異。

鄭凱方說，塑膠微粒來源推測與大環境有關，如食品包裝、塑膠袋，或是民眾入園帶來的垃圾等；會持續強化環境教育，宣導「無痕山林」理念，鼓勵遊客「垃圾帶下山」，減少源頭污染。

環境部資源循環署組長陳彥男表示，減塑是各機關、企業及民眾都要面對的事項。如果是一般的連鎖便利商店，基本上必須遵守「購物用塑膠袋限制使用對象、實施方式及實施日期」相關規範；但若是國家景區設置的小賣店，就須由主管機關透過契約的方式，要求轄下單位遵守規範。

陳彥男說，地方環保局也會持續就減少使用一次性產品加強稽查；鼓勵旅宿業者可申請「旅宿業減少塑膠瓶裝水補助計畫」，以飲水設備與替代方案，逐步取代瓶裝水。（編輯：吳素柔）1141217