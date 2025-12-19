環境部「溫室氣體排放量盤查登錄及查驗管理辦法」修正發布

環境部今（十九）日表示，為因應今年三月四日公告「事業應盤查登錄溫室氣體排放量之排放源」（下稱擴大列管事業），涵蓋服務業、運輸業、醫療機構及大專校院等多元行業特性與營運模式，與過往納管製造業等存在顯著差異，環境部今日修正發布「溫室氣體排放量盤查登錄及查驗管理辦法」（下稱本辦法）部分條文，旨在使盤查作業貼近擴大列管事業的實際情形，並提供更具彈性的管理方式，以逐步擴大並強化我國溫室氣體排放源管理，提升治理能量。本次修正重點如下：

一、簡化小規模逸散排放源盤查作業：對於擴大列管事業邊界內相同類型的逸散排放源，若其排放量低於事業總排放量百分之零點零五，且未達五公噸二氧化碳當量者，可連續兩年採用最近一期經盤查登錄的排放量。

二、特約與加盟門市納入盤查：若特約或加盟門市是由另一事業兼營，擴大列管事業至少須盤查該門市的外購電力等能源間接排放量。

三、調整燃料與原（物）料檢測規範：經中央主管機關公告之燃料熱值及原（物）料碳含量，得以商品標示計算，無須依循本辦法第五條第一項的檢測規範辦理。

四、明確擴大列管事業盤查報告書內容：增訂擴大列管事業盤查報告書應包含的必要事項，以確保資訊完整性及符合行業特性。

環境部表示，今年公告擴大列管事業預估約四六○餘家，盤查申報採「三不一沒有」原則：不會麻煩、不用委外、不須查驗、沒有要收碳費。環境部已於七月發布四類溫室氣體盤查作業指引，並於八月至九月與中央目的事業主管機關合作辦理系列輔導說明會，亦設有諮詢專線持續提供協助，明年起加入盤查行列。