環境部：102處淨水場戴奧辛檢測皆合格

（中央社記者汪淑芬台北26日電）近期審計部查核指出，台水公司轄下48處淨水場位於污染源周邊5公里範圍內，卻未檢測戴奧辛。環境部今天說，經台水公司重新盤查，全台102處淨水場戴奧辛檢測結果皆合格。

環境部發布新聞稿表示，台灣自來水公司於飲用水水質標準納入戴奧辛管制後，自民國98年起每年針對高風險潛勢區至少檢測31處淨水場，歷年結果均合格。114年盤查102處（含審計部查核受關切48處）淨水場的戴奧辛檢測結果全數合格；環境部監督抽驗26處淨水場，結果也是全數合格。

環境部指出，戴奧辛具有極強的「疏水性」，極難溶於水，一旦進入環境，傾向吸附於土壤顆粒或底泥中，不易隨地下水流動遷移。此外，深層地下水井受地層中不透水層的阻隔保護，地面污染源難以垂直滲透影響水源。

另外，根據世界衛生組織（WHO）研究顯示，人類接觸戴奧辛90%以上來自食物，飲用水對人體戴奧辛暴露貢獻低。即便原水含有微量戴奧辛，其多附著於懸浮微粒上。

環境部表示，現行自來水淨水場標準的「混凝、沉澱、過濾」程序，能有效去除水中的懸浮固體與濁度。在水處理工程上，「去除濁度」即等同於移除附著於微粒上的戴奧辛，能有效阻絕污染物進入供水管網。

環境部強調，為嚴格把關飲用水品質，持續參考國際趨勢（美、歐、WHO），以嚴謹科學態度，朝向「風險基礎管理」與「精準治理」。（編輯：張雅淨）1141226