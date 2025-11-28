環境部：29日北部空氣品質漸好轉 中南部應留意

（中央社記者汪淑芬台北28日電）環境部表示，受東北季風挾帶境外沙塵及霾害影響，今天全台空氣品質多為橘色等級，因污染物持續往南傳輸，明天北部空品漸轉為普通等級，中南部仍是橘色提醒等級。

環境部晚間發布新聞稿，明天竹苗以北地區境外污染影響趨緩，空品逐漸轉為普通等級；中南部地區位於下風處，境外污染物傳輸及累積，空品仍為橘色提醒等級。

環境部說，27日傍晚東北季風挾帶沙塵及霾害影響台灣及離島地區空氣品質，北部空品區PM10及PM2.5小時濃度最大值皆出現在今天上午10時觀音站，分別達234微克/立方公尺及45微克/立方公尺。

環境部提醒，隨東北季風往南傳輸已影響至中南部地區，今天全台空氣品質多為橘色提醒等級。預估明天竹苗以北地區空氣品質好轉為普通等級；中南部地區因為風速較弱，污染物易累積，空氣品質持續橘色提醒等級。

環境部說，空氣品質受氣象條件影響大，仍有較大不確定性，請民眾適時注意環保署發布空氣品質預警資訊、「環境即時通」APP或「愛環境資訊網」，查詢最新空氣品質變化，或透過「環境即時通」手機APP設定不同警戒值，加強自身防護，隨時留意空氣品質資訊。（編輯：張銘坤）1141128