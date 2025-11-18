環境部：COP30登場一週 全球調適支援意見分歧

（中央社記者張雄風台北18日電）環境部今天表示，氣候峰會COP30聚焦最新減碳目標，研議全球調適支援機制，然而過去一週，已提交的國家自定貢獻（NDC3.0）挨批雄心不足，且資金、支持等機制意見仍然分歧。

環境部氣候變遷署今天以新聞稿表示，「聯合國氣候變化綱要公約第30次締約方大會」（UNFCCC COP30）議程進入第2週，本屆氣候峰會為「巴黎協定」實施後的重要階段，各國應提出新一輪國家自定貢獻（NDC3.0），並依據「全球盤點」結果研議後續行動與支援機制。

廣告 廣告

氣候署表示，過去一週，目前118個國家提出NDC3.0，依目前談判情形，部分國家認為NDC3.0整體雄心不足，要求在2026年前再強化一次目標，但部分國家反對；後續是否納入決議文還要觀察。

此外，在全球調適上，氣候署指出，目前就調適指標清單進行討論，涉及資金、支持與彈性機制，各國在指標數量、法律效果與採納時程上意見仍然分歧。

另一方面，巴西在COP30發起「全球碳市場」倡議，15日宣布有18國加入「合規碳市場聯盟」，該聯盟預期使各國能合作落實可量測、可報告與可查驗（MRV），並確保碳抵換機制的完整性。

巴西政府過去一週已陸續發布「全球新經濟就業與技能倡議」及討論氣候變遷資訊誠信；「貝倫健康行動計畫」倡議旨在透過強化監測系統、能力建構、創新和循證決策，提升健康部門因應氣候變遷的韌性。

氣候署表示，將持續密切關注COP30會議進展，掌握最新進展。（編輯：陳清芳）1141118