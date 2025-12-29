環境部10年減塑計畫太慢？環團批：改善程度微乎其微

環境部今日宣布民國114至124年新減塑措施。（蔡佩珈攝）

環境部今日宣布民國114至124年新減塑措施，其中設定購物用塑膠袋、塑膠吸管、一次用外帶飲料杯、免洗餐具、網購包裝及零售包裝6大用品119年減量5％、124年減量10％的目標。綠色和平指出，目前設定的減量目標難以改善塑膠污染，呼籲環境部訂出時間表並制定法令，規範各種行業別以及包裝類型的重複使用目標。

綠色和平減塑專案主任莊筱庭表示，肯定環境部強化減塑應導入商業模式的改變，但目前設定的減量目標，對於塑膠污染所帶來的環境及人體危害，能改善的程度微乎其微，令人憂心。

廣告 廣告

她說明，環境部確實提出許多從一次性經濟轉向重複使用經濟的措施，都值得期待，然目前環境部僅公布重點管制的原則與行動策略，還看不到確切開始落實的時間點，呼籲環境部應儘快推動法規的訂定，並規範各種行業別以及包裝類型的重複使用目標，才能真正帶動轉型。

綠色和平呼籲，環境部應儘快訂出實施的時間表，以及相關法令的制定，要求業者提出更多減量計畫以及重複使用計畫，才能真正帶動讓公眾與產業界走向減塑與轉型之路。

更多中時新聞網報導

堂本光一報喜 傳娶戀12年佐藤惠美

剴剴忌日 國家制度崩壞 社工喊政府道歉

蔓越莓抗發炎 顧泌尿道又護心