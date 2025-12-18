環境部9大AI創新成果亮相公私協力打造智慧生活

環境部彭啓明部長與二○二五年總統盃黑客松獲獎團隊AI綠色化學智匯診斷家合照。

環境部於今（十八）日舉辦「2025總統盃黑客松創新成果發表會」，由彭啓明部長親自主持，向社會大眾及行政團隊展示環境部在今年黑客松競賽後的具體轉化成果。雖然由總統府主辦的2025總統盃黑客松頒獎典禮已圓滿落幕，但環境部解決問題的腳步並未停歇，本次特別精選九組脫穎而出的優秀團隊，展示如何將競賽中的創意提案，轉化為實際可行的政策解方。這九項成果中，有七案由環境部業務單位主動出擊，另有「石綿地圖總部」及「碳甲郎」二案，則是透過與民間企業及學界的公私協力模式共同打造。團隊運用AI人工智慧與大數據分析，針對民眾最有感的空污、廢棄物處理及氣候調適等議題提出創新對策，展現環境部積極運用新科技解決老問題的用心與努力，落實「科技不冷漠，環境有溫度」的施政承諾 。

本次發表的成果亮點令人矚目，具體展現了公私協力的加乘效應與環境部內單位的創新動能。在公私協力方面，「全民探險家」團隊結合民間技術，利用氣象數據與無人機AI辨識，解決傳統石綿瓦拆除的人力瓶頸；「碳甲郎」團隊則攜手產學界，透過數位護照追蹤建材碳足跡，推動營建廢棄物資源化。而在部內主導的七項提案中，環境部展現了強大的數位治理能力，包括：大氣司與環管署利用AI技術，從街道級精準預報到影像辨識空污來源，為民眾打造安心的「呼吸導航」；資源循環署與水保司則像煉金術師般，透過媒合平台將咖啡渣、畜牧廢水轉化為綠金資源；氣候署更針對高齡社會需求，開發獨居長者高溫防護地圖，主動遞送關懷。這些提案不僅解決行政痛點，更直接優化了對民眾的公共服務。

彭部長表示，總統盃黑客松的結束，正是環境部落實創新政策的開始。本次發表的九大成果，充分呼應行政院推動「智慧國家」與數位轉型的政策方向，證明公務體系具備運用數據解決複雜環境問題的能力。透過本次的成果發表，環境部希望讓行政團隊與社會大眾看見，環保工作不再只是管制與稽查，更能透過AI賦能與跨域合作，提供更便民、更具溫度的生活解方。未來環境部將持續推動這些創新方案落地應用，讓美好的提案不只停留在競賽，而是能夠具體實踐，真正成為守護國人環境健康的堅實後盾。