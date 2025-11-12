環境部COP30戰情中心啟動 即時掌握國際氣候脈動

「聯合國氣候變化綱要公約第三十次締約方大會」（UNFCCCCOP30）自十一月十日至廿一日在巴西貝倫（Belém）舉行，環境部COP30戰情中心同步啟動，十一日並進行連線討論交流，即時掌握資訊與進展。

環境部表示，COP 30於十日開幕，上週在正式會議開始前先舉行「世界氣候行動領袖峰會」。聯合國秘書長古特瑞斯（António Guterres）在開幕演說中指出，必須正視全球升溫1.5°C控溫目標短期「越頂」（overshoot）的現實，並呼籲COP30成為未來十年「加速與落實」的起點。峰會閉幕時，有四十三個國家與歐盟領袖共同簽署《貝倫宣言：消除飢餓、貧困與以人為本的氣候行動》，承諾強化以人為中心的調適行動。環境部長彭啓明臉書發文感謝友邦為我國執言，以具體行動支持臺灣參與國際氣候治理。在十日開幕式中，氣候公約執行秘書Simon Stiell表示，《巴黎協定》已帶來「真實進展」，呼籲各方持續提升氣候行動企圖心。巴西總統魯拉指出，落實已承諾的氣候責任、強化全球治理架構，並讓人民成為氣候決策核心，是COP30談判與行動的三大支柱。

彭部長十一日主持戰情中心連線會議，與工研院連振安資深工程師與中華經濟研究院劉哲良主任，就觀察COP會議開幕觀察分享，兩人表示，各國已體認到，須將氣候承諾轉化為實際行動，務實減碳，整合各界共同合作，共同推動綠色成長與淨零轉型。另本次COP30 會議旨在強化氣候資金承諾，提出「巴庫到貝倫路徑圖」，要求將每年氣候資金提高至 一．三兆美元，並透過「合規碳市場開放聯盟」等機制推動全球碳市場成熟，促進資金流動。

彭部長表示，日前聯合國秘書處公布國家自定貢獻（NDC）綜合報告顯示，依照各國提出NDC 計算，整體而言，到二○三五年全球排放量將下降約十% 。我國比照氣候公約提出NDC3.0，二○三五年比基準年減少38±2%，內容具體並展現出高度企圖心與氣候行動成果，在COP 期間與各國說明及交流。彭部長表示，往年這段期間會有民間組織公布氣候評比，但因其評比方法有爭議，不具代表性。我們將以過去一年多台灣在氣候治理與實質減碳努力的顯著進展，強化讓國際社會認同，台灣在減碳的綠色供應鏈，是全球不可或缺的夥伴。

環境部表示，台灣與巴西貝倫時差十一小時，戰情中心會整理前一日會議重點，並視議題於下午六點與當地與會者進行連線。「COP30會議觀察重點」，視訊連線影片都將置於氣候變遷署官網「參與國際氣候行動」的「環境部COP30戰情中心」網站（網址：https://gov.tw/dQK），歡迎各界參考。今年各部會、民間團體代表、圓夢計畫青年等已陸續抵達貝倫，預計於藍區辦理十五場活動、綠區十六場活動，後續戰情中心也將陸續和各界分享。