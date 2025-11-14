環境部COP30 戰情中心資訊持續更新

[Newtalk新聞] 下周準備迎接今年入冬第一波冷空氣！天氣風險公司分析師薛皓天指出，下週二槽線來到台灣北部為本波東北季風最強時間，這波帶來的冷空氣強，有機會迎來入冬第一波冷氣團報到，若台北測站沒達冷氣團標準，中北部、東北部沿海地區及山區也仍有12度左右低溫機會。 薛皓天表示，台灣冬季的天氣系統主要影響就是東北季風，近兩日持續受東北季風影響，水氣有逐漸減少，今日北部及東北部維持陰時多雲有短暫陣雨天氣，迎風面地區會持續有短暫雨，維持陰雨綿綿得狀態，大台北地區局部會有飄雨，其餘各地皆為晴到多雲時晴天氣。氣溫方面北部、宜蘭高溫約22度，中部、花東高溫約24~27度，南部高溫約27~29度。 整體環境改變要到下周一，薛皓天指出，下週一隨北方槽線加深，地面高壓南下，東北季風增強，新竹以北及宜花轉陰時多雲有短暫陣雨天氣，氣溫方面外出會有明顯感受偏冷，苗栗以南維持晴到多雲時晴天氣，不過中部氣溫有略下降，另外東北季風強勁，北海岸及西半部風力提升，局部有6~9級陣風機會，浪高也會提升，若要前往沿海地區的朋友要多加注意風浪狀況。 薛皓天提醒，下週二槽線來到台灣北部為本波東北季風最強時間，這波帶來的冷空氣

新頭殼 ・ 9 小時前