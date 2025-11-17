環太平洋火環帶 75%火山集中在此！台灣也在內
環太平洋火環帶是全球地震與火山活動最頻繁的區域，全球約75%的火山和超過80%的地震都集中在此。這個被稱為環太平洋地震帶的區域，是全球三大主要地震帶中最活躍的一區。專家指出，這裡的板塊隱沒作用不僅造成大規模地震，也形成頻繁的火山活動。台灣作為火環帶的一員，雖然目前火山活動穩定，但由於板塊運動持續，地震與火山活動仍需長期監測。
環太平洋火環帶是由多個聚合型板塊組成，全世界約80%的淺層地震、90%的中層地震，以及幾乎所有深層地震都發生在這個區域。台大地質系副教授王昱表示，火山與地震的關聯性主要源於隱沒作用，這種作用可能造成規模8甚至8.5以上的大地震。當隱沒板塊下插到另一個板塊並達到足夠深度時，會在地函形成部分熔融作用，進而產生岩漿並引發火山活動。
地震測報中心研究員蒲新杰解釋，環太平洋地震帶的地震特性在於分布範圍廣泛，從淺層到中層（約70至300公里深）都有可能發生。這主要是因為當板塊碰撞時，較重的板塊會向下移動，帶著表面較冷的脆性物質一起下沉。這些物質即使在深部也可能產生破裂，因此地震會隨著板塊隱沒而分布在不同深度。
火環帶雖然整體都在釋放板塊推擠的能量，但由於由許多不同的構造區段組成，每一段的累積與破裂節奏各不相同。統計顯示，近年來規模較大的地震包括2004年印尼蘇門答臘規模9.3地震和2011年日本東北規模9地震，這些事件對全球板塊分布與應力場都造成了顯著影響。
台灣也是火環帶的成員之一。台師大地科系教授陳卉瑄表示，大屯火山群和龜山島都是活火山，前一次噴發約在6700年前。雖然這些火山目前被認為處於低度但持續的活動狀態，監測網已經設置在非常靠近火山的地方。雖然台灣位於太平洋火環帶邊緣，目前監測資料顯示火山活動穩定，但由於板塊隱沒作用持續進行，地震與火山活動仍是台灣地質環境中需要長期監測的重點。
