環太軍演邀台文字被移除 學者憂川普政府改邀陸

環太軍演邀台參與文字被移除，學者揭仲提醒必須注意若干徵候。（圖：美國第七艦隊臉書）

美國國會參眾兩院最終版的「國防授權法案」已經出爐；不過參議院版「邀請台灣參與環太軍演」的內容，卻在最終定案的「兩院版」中遭到刪除。學者研判美方恐怕是擔心會影響到川普的訪中行程；我方更須注意：或許這也可能是川普政府有意邀中共重新參與環太軍演的徵候。

淡江大學國際事務與戰略研究所兼任助理教授揭仲表示，第一個可能是川普政府目前正與北京就經貿談判與明年四月的「訪中行」進行磋商，認為這段文字可能會帶來變數；但揭仲更擔心川普政府是否在考慮恢復邀請中共參加環太軍演，所以才要將這段已經多次出現在相關法案中的文字移除。

廣告 廣告

揭仲解釋，在本次《國防授權法案》中，將撥給最高10億美元供於推動「台灣安全合作倡議」，相較2025年度的3億美元提升三倍以上，雖然最後究竟能執行多少，還是取決於行政部門，仍顯示美國國會參眾兩院對台灣的高度支持。因此，「邀請台灣參與環太軍演」的內容被移除，甚至連「邀請台灣擔任觀察員」的修正文字都不留，應該是美國行政部門出面運作國會領袖進行調整。若推測屬實，則美國行政部門可以保留「台灣安全合作倡議」等內容，卻要將環太軍演部分移除，就可能是值得我方注意的警訊！

揭仲說，美國行政部門要移除「邀請台灣參與環太軍演」的內容，第一個可能的原因是，不邀中共參加、卻邀台灣參加，使環太軍演看起來像是針對中共、變相的反中軍事聯合演習；在華府正與北京磋商經貿談判與明年川普總統的國是訪問之際，川普政府核心人士不願在此時讓北京有這種聯想，也可能是想藉這個舉動，向北京釋放善意。

但揭仲指出，他比較擔心第二種可能性：也就是川普政府的國安高層正在考慮是否恢復邀請北京參加環太軍演，當作推動明年四月國是訪問順利成行的見面禮？如果真有這種可能性，則在《國防授權法案》中保留「邀請台灣參與環太軍演」的內容，就顯得不太適合，特別是軍演的相關邀請可能在明年一月就會開始。揭仲認為，如果不是有這層考量，就很難解釋美國行政部門為何會留下「台灣安全合作倡議」、「台灣安全援助路線圖」與評估成立「區域應變儲備庫」等內容，卻單獨要運作國會領袖拿掉「環太軍演」的相關內容？

中共在2014年與2016年曾經應美國邀請，派出艦隊參與環太軍演；2018年1月又再度獲邀，但隨後卻在5月23日被美國以「在南海爭議上的軍事擴張造成區域局勢不穩」為由而予以撤銷，此後就再也沒有收到參加這項演習的邀請。（張柏仲報導）