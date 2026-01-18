環安意識抬頭 黃金產業漸沒落

農業部漁業署推動「遠洋漁船減船計畫」，高雄登記汰除的漁船已超過百艘，部分停泊在「興達海基」港邊；此地也曾被行政院單方面核定臨時拆船廠，但面臨地方強烈反彈後暫置此計畫。（丁治綱攝）

當今旗津與茄萣的拆船爭議，背後其實疊加了長達半世紀的歷史記憶；二戰後到民國70年代，高雄因拆船業興盛曾被譽為「拆船王國」，不僅支撐起「十大建設」的鋼材供應，全盛時期更有約202家公司從業。然而，1986年大仁宮拆船爆炸案，炸醒了社會對拆船業的危機感，也喚起工作安全與環保意識，成為拆船業在高雄式微的轉捩點。

這段「拆船王國史」始於二戰後到民國70年代，拆船回收的廢鋼已占全台需求量4成以上。當時從事拆船、五金加工與運輸的人數高達數萬人，是高雄躍升重工業重鎮的關鍵。但高收益背後卻是環境與人命的代價，工人長期暴露於石棉、金屬粉塵與有毒氣體中，直到75年8月，一艘報廢油輪在小港大仁宮碼頭清艙時發生大爆炸，火勢延燒3天，造成16死、107傷，才讓這項高風險產業開始走向衰落。

廣告 廣告

大仁宮的黑煙雖然早已散去，但對汙染與職災的集體記憶，正是今日高雄居民抗爭的心理核心。在高雄市議會上個會期，民進黨議員邱俊憲就指出，茄萣鄉親數十年前就曾因中央規畫拆船區而強烈反彈，如今中央未辦說明會就核定拆船地點，感受自然極差。國民黨議員李亞築也怒批，「旗津人不要的拆船業，憑什麼到茄萣？」強調不能為了執行政策而讓歷史悲劇在弱勢漁村重演。

對地方居民而言，再高的經濟補償也抵不過對環境安全的疑慮，從旗津的抗爭到興達港的反彈，這場拆船業的遷徙之戰，實際上是高雄在產業轉型過程中，必須面對的歷史遺留與正義課題。