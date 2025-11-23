環局推廣自備餐盒 享折扣

響應淨零綠生活及推動源頭減量，台中市政府環保局與餐飲業者合作推出「餐餐購自備享食又減廢」活動，即日起至12月11日止，凡民眾自備環保餐盒至合作店家消費外帶盛裝食物，即可享有「自備享折扣」及獲得抽獎券（上述數量皆有限，送完為止），邀請大家支持減量綠生活、自備好康送。（如圖）

環保局表示，台灣外食文化盛行，透過「自備誘因」鼓勵民眾自備習慣，逐步減少一次性用品的使用。活動結合餐飲業合作店家，民眾只要自備環保餐盒至合作店家消費外帶盛裝餐點，即可享有每份便當自備享折扣10元及贈送抽獎券1張（上述數量皆有限，送完為止），另部分店家自主提供自備優惠（如現金折扣、餐點加量或集點等多元優惠，依活動公告為準）。此外，於活動期間掃描抽獎券QRCode(https://reurl.cc/8b2qWM)並上傳自備容器盛裝食物照片、抽獎券照片及完成登錄，即有機會參加抽獎！

環保局呼籲，請民眾享受美食，同時能隨身攜帶自備餐盒及餐具，不僅能減少一次性用品的垃圾產生量，還能享有自備優惠小確幸，請大家共同維護及提升大台中優質生活環境。