環局提醒大清掃危險物品須獨立打包

▲南市環保局提醒除民眾丟垃圾時危險物品應獨立打包、加註警語或主動告知，再交付給回收車，以確保安全。（記者李嘉祥攝）

農曆春節將至，家戶年終大掃除，垃圾與回收物排出量進入高峰，臺南市政府環保局呼籲市民，除舊佈新時務必將易燃、易碎危險物品挑出來，落實「完、包、警、收」四步驟，先確認內容物已用完、單獨打包並加註警語或主動告知，切勿直接投入垃圾車，以防清運過程中發生火災或割傷意外。

環保局長許仁澤表示，大掃除期間常見的危險物品包含瓦斯罐、殺蟲劑等高壓瓶，鋰電池、行動電源等廢電池，打火機、玻璃容器及燈管燈泡；其中卡式爐瓦斯罐或噴霧罐若殘留內容物，經垃圾車強力壓縮後易引發氣爆；行動電源與鋰電池若因擠壓產生高溫火花，恐威脅第一線清潔人員安全，絕不可混入一般垃圾或大型家具中。

許仁澤局長提醒民眾回收易燃及易碎物品時，玻璃與燈管類等易碎品應以報紙或厚紙板妥善包覆，防止破裂割傷人員；高壓瓶罐應在戶外通風處排空，鋰電池、行動電源與打火機也需獨立打包再交付給資源回收車。