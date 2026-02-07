環局提醒 回收紙箱撕、割、壓壓平減容積

南市環保局提醒回收拾，紙箱應撕膠帶壓平減容積，保麗龍清異物裝袋利回收。（記者李嘉祥攝）

網路購物盛行，紙箱與緩衝材湧現，臺南市政府環保局提醒民眾回收紙箱落實「撕、割、壓」三動作，徹底撕除箱體外部黏貼物，並割開底膠、將箱體壓平摺疊，從源頭做好異物清除與空間減積，確保資源再生順暢，也能有效節省堆置空間。

環保局長許仁澤表示，紙箱雖是優質資源，但表面的膠帶、物流貼紙或泡棉皆屬雜質，會影響紙漿回收利用品質，且若未拆解壓扁即投入回收，易使資源回收車過早滿載，增加中途往返轉運站次數，延長收運時間；民眾事先拆解壓扁紙箱，可充分利用車輛容積，提升清潔隊收運效率。

許仁澤局長指出，保麗龍回收價值取決於其乾淨程度，若乾淨完整可交付回收車，若已遭嚴重油漬、沙土汙染或碎裂則交付垃圾車；膠帶屬塑膠材質，確實清除異物是保麗龍順利回收、產出高品質再生材料的關鍵；針對公告應回收的保麗龍，回收時亦需落實「清、撕、裝」三步驟。