環局減碳空品 獲國家肯定

台南環保局年終成果發表，代理局長許仁澤與同仁展現台南推動減塑、資源循環、綠色治理的共同決心。（記者林怡孜攝）

記者林怡孜∕台南報導

台南市政府環保局二十六日發表年度環保成果，指出市府在空氣品質改善、汙染防制與環境治理上持續深化，不僅連續三年榮獲「台灣企業永續獎」政府自願檢視報告白金級肯定，「亮麗晴空」空品提升計畫亦獲國發會「國家永續發展獎」，顯示台南在減碳、空品與永續治理上的政策方向與執行成果，已逐步展現成效。

環保局代理局長許仁澤表示，近年市府積極導入科技治理，全面提升環境稽查與污染防制效能，包括布建移動式空氣品質監測車、固定式監視與縮時攝影設備，並結合ＡＩ智慧圍籬、ＵＡＶ空拍巡查及IMP數位稽查系統，針對露天燃燒、工廠異常排放及高風險熱區即時掌握、快速查處。同時，針對民眾關切的噪音問題，加強機車改裝排氣管稽查，透過聯合攔檢與科技輔助，近年噪音陳情案件已明顯下降，改善市民生活品質。

在廢棄物管理方面，環保局持續強化營建及清運廢棄物流向管控，推動清運車輛定位管理與電子化追蹤，防止非法棄置行為，讓廢棄物清運過程更透明、可追溯。重大汙染整治亦持續推進，中石化安順廠歷經多年整治，工程已進入最後階段，預計一一五年完成，為地方長期污染問題畫下句點；二仁溪河道廢棄物清理第二期專案同步啟動，將清除約二萬二千公噸廢棄物，逐步改善河川環境，為後續生態復育與土地再利用奠定基礎。

此外，市府同步公布一一五年電動機車補助方案，持續以交通減碳作為改善空氣品質的重要策略。一一五年補助除延續幼幼、青年、外送員、偏遠地區及中低收入戶等專案外，也將原有淹水災損戶擴大納入天然災害災損戶，涵蓋風災、水災、震災等類型，補助對象更具包容性。

環保局指出，一一五年購買電動機車可享電池月租費補助，一般民眾汰舊換新合併中央補助最高可達三萬零二百元，中低收入戶最高可達三萬六千二百元；電池月租費補助依車輛級距一次給足，重型七千二百元、輕型三千六百元，申請流程更簡便，補助期限至一一五年十二月底。

環保局提醒，申請補助須先至環境部「車輛汰舊換新抵換媒合平臺」辦理，並將溫室氣體減量效益選填為「台南市」，以確保補助權益。