環島成年禮挨撞昏迷指數3！少年奇蹟康復…康橋中學捐50萬感謝彰基醫護
記者吳泊萱／彰化報導
今年4月，新北市康橋國際學校秀岡校區進行「單車環島成年禮」時，車隊在彰化埤頭鄉遭毒駕的蕭男逆向衝撞，造成7名學生受傷送醫，其中西洋劍雙料冠軍顏姓同學傷勢最嚴重，頭部重創，昏迷指數一度只有3，經彰基手術救回一命。為了感謝彰化基督教醫院團隊守護生命，康橋校長率領師生及康復的顏同學及其家長，親赴醫院表達感謝，學校董事會也當場捐贈50萬元。
回顧車禍發生經過，今年4月22日，康橋國際學校的單車環島成年禮行經彰化埤頭鄉時，高一顏姓同學遭逆向轎車撞擊，身受重傷。事發當下，顏同學因頭部重創，被送往二林基督教醫院急救，隨即啟動重大創傷綠色通道轉送彰基醫學中心，期間昏迷指數一度只剩3，幸好在醫療團隊徹夜搶救，輸血超過100單位後，終於穩定傷勢，並再轉送台大醫院前恢復意識。
顏同學的父母感性表示，接到孩子病危通知時，那種瀕臨崩潰的煎熬至今難忘。感謝所有老師、同學、救護人員，以及彰基與台大醫療團隊的全力救治。如今回看孩子超越醫學奇蹟的恢復過程，除了感謝神的保守，也謝謝所有人的付出，讓我們的家庭雖經歷患難，卻也充滿了安慰與感恩。
為了感謝彰化基督教醫院團隊守護生命，康橋國際學校秀岡校區校長溫宥基親自率師生及康復的顏同學及其家長前往醫院致謝。他表示意外發生後，全校都很擔心顏同學，幸好彰基團隊積極救援，在黃金時間內給予最完善的醫療照護，讓同學平安度過危險期。校方對此懷抱無限感激，董事會也當場捐贈50萬元致謝，希望能拋磚引玉，邀請社會各界一起投入醫療發展，守護更多寶貴性命。
彰基醫學中心總院長陳穆寛表示，彰基是南投、彰化、雲林唯一的醫學中心，為了讓體系內各分院的重大創傷個案都能獲得最即時、完整的救護，總院建立了暢通的綠色通道。顏同學的案例，也見證了台灣醫療奇蹟，為了感謝康橋校方捐款50萬元，彰基醫學中心再加碼150萬，共200萬捐給二林基督教醫院購買頂級偏鄉幼兒救護車，守護偏鄉兒童。
