環島最後一哩路 台電推動「蘇花安」電網共構
【記者郭襄陽台北報導】電網建設攸關供電穩定與區域發展，台電近年持續推動環島電網串連，透過區域間相互支援，提升供電韌性，惟東部地區面臨地理環境條件限制，建設困難。台電 21日表示，正積極研議與交通部合作，將電網納入蘇花公路安全提升計畫（蘇花安）共構設計，藉此完成環島電網，提升東部電網韌性。
台電說明，目前花蓮地區供電以橫貫中央山脈的「新東西線」高壓輸電線路為主，該工程能順利完成並穩定運轉，關鍵在於台電與農業部林業及自然保育署（林保署）的緊密協作。
新東西線途經崇山峻嶺，施工與維護工作須高度依賴丹大林道等既設聯外道路。然而，丹大林道常因天災土石坍方受損，入口的孫海橋也曾因風災毀損，嚴重影響台電人員進入山區執行電網維護任務。透過與林保署的協調合作，共同投入道路修繕與維護，成功整合道路與電網維護工作，展現跨部會合作的實質成果。
台電指出，除了透過新東西線進行東西電力融通，為強化東部電網因應極端氣候的韌性，台電積極推動環島電網串連，惟目前花蓮和平以南因地形與環境條件限制，最後48公里尚未完整銜接。台電過去曾規劃「和工~鳳林」輸電線計畫，惟因行經太魯閣國家公園、且當地山勢陡峭，難以尋得適當地點建設電塔。
台電表示，正逢交通部將推動蘇花安計畫，若能將地下纜線與隧道共構，可解決目前困境，除有效利用國土資源，完成後可提升供電穩定，降低花蓮地區大停電風險。為此，感謝行政院政務委員陳金德特別召開跨部會會議研商，台電盼藉由跨部會共同合作，促成蘇花安工程結合電網規劃，補齊環島電網最後一哩，提升花東電網韌性。2026/01/21
其他人也在看
全台最冷6度來了！下波「變天降雨時間」曝光
生活中心／張予柔報導中央氣象署提醒，今（22）日晚至明天清晨將是近期最冷時段，全台各地氣溫明顯下降，苗栗以北及金門可能出現約10度低溫，連江甚至有機會降至6度以下，中南部部分地區夜間溫度也可能低於10度。氣象署呼籲民眾注意一定要做好保暖措施。民視 ・ 3 小時前 ・ 5則留言
今年會冷到何時？過年天氣如何？專家預測了
節氣已進入「大寒」，今天台北市出現11.4度的低溫。會冷到什麼時候？過年的天氣又是如何呢？天氣風險分析師吳聖宇、簡瑋靚在節目上對春季氣候做出預測分析。天氣多一典 ・ 8 小時前 ・ 10則留言
台灣多地跌破10度！又濕又冷原因曝光 預計「這天起」有望回溫
即時中心／高睿鴻、魏熙芸報導今（22）早全台各地、尤其北部民眾，出門上班上學時，可能都會感覺到明顯寒意；氣象署科長林伯東說明，我國目前正受到強烈大陸冷氣團影響，所以各地確實都有出現低溫。不過他也說，大概從明（23）日白天以後，就會逐漸回溫，一直持續到下週一（26日），才會有下一波冷空氣抵達。他續指，今天清晨最低溫主要出現在台北、桃園、新竹、苗栗以北、宜蘭與金門等地，大約僅10度左右；馬祖僅6度、最低溫則是連江南竿5.7度。民視 ・ 11 小時前 ・ 1則留言
強烈冷氣團達標！15縣市低溫警報恐探6℃ 「不是寒流卻特別冷」關鍵曝
中央氣象署指出，今、明（22日、23日）兩天強烈大陸冷氣團影響，中部以北及東北部、東部天氣寒冷，其他地區早晚寒冷，白天亦偏涼；今日基隆北海岸及大臺北山區有雨，並有局部大雨發生的機率，桃園以北及臺灣東北部地區有短暫雨，東部地區及馬祖有局部短暫雨，竹苗、東南部地區、恆春半島及中南部山區有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門為多雲；明日基隆北海岸、大臺北、東北部及東部地區有局部短暫雨，東南部地區、恆春半島及三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前 ・ 3則留言
冷氣團發威！低溫下探7度 專家曝持續到「這時」
即時中心／温芸萱報導天氣風險公司分析師黃國致今（21）日在臉書指出，強烈大陸冷氣團影響台灣至週五，北部、東部濕冷有雨，中南部日夜溫差大，高山不排除結冰或降雪。北部白天僅12至14度，夜間中北部空曠地區最低溫恐下探7至9度。週五午後乾空氣移入、東北季風減弱，週末回溫轉晴，但下週後段東北季風再增強，北東轉涼。各海域風浪偏強，沿海須防長浪。民視 ・ 1 天前 ・ 1則留言
把握週末回暖！ 氣象粉專分析：下週迎風面降雨增多天氣轉涼
氣象署表示，今、明（21、22）2天受強烈大陸冷氣團影響，中部以北及東北部、東部天氣寒冷，其他地區早晚寒冷，白天亦偏涼。氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」指出，週末將會逐漸回溫，不過下週二晨間預計有鋒面系統通過台灣北部海域，較無直接影響；夜間東北季風再度增強，將持續影響至下週五，屆時迎風面北部及東部地區降雨再度增多，天氣也將轉涼。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 1則留言
「0度線壓境」直逼寒流！週末回暖 下週再一波冷空氣殺到
強烈大陸冷氣團持續發威！中央氣象署今（21）日說明，明天的天氣與今天類似，北台灣整天都不超過14度，中南部也不超過18度，台中以北及宜蘭局部空曠地區低溫下探10度或以下。週五（23日）至週末溫度較回升，不過下週二（27日）又有一波東北季風即將影響台灣。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1則留言
3縣市大雨特報！強烈冷氣團估剩8度 今明濕冷全台最凍時段曝
中央氣象署指出，今（21）日強烈大陸冷氣團影響，中部以北、宜蘭及花蓮天氣寒冷，其他地區早晚亦寒冷，白天也偏涼；西半部及宜蘭低溫只有11至13度，花東為15至16度，尤其今天的清晨及夜晚臺南以北、宜蘭、花蓮及金、馬局部地區有10度左右或以下氣溫發生的機率，農漁養殖業請慎防寒害，使用瓦斯熱水器具應注意通風，避免一氧化碳中毒；預測白天北部及宜蘭高溫僅13、14度，花東約18、19度，中南部高溫約20、2三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
今晨低溫8.3度！北北基大雨「濕冷2天」 回暖時間曝
【緯來新聞網】今（22日）強烈大陸冷氣團影響，中部以北、宜蘭及花蓮天氣寒冷，其他地區早晚亦寒冷，白天緯來新聞網 ・ 14 小時前 ・ 發表留言
強烈冷氣團續發威！明天低溫「下探8度」 另波東北季風「下週緊接報到」
即時中心／徐子為報導受強烈大陸冷氣團持續影響，明（22）天台灣本島低溫下探8度。氣象署預報員賴欣國指出，明天東、北半部降雨明顯，高山地區有機會降雪；冷氣團到周末會逐漸減弱，不過下周二（27日）會有一波東北季風鋒面緊接著報到。民視 ・ 1 天前 ・ 發表留言
強烈冷氣團來襲！「2地」濕冷低溫跌破11度 最凍時刻曝光
今（21）日受到強烈大陸冷氣團影響，各地早晚寒冷。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，直到週末前都是強烈冷氣團影響的高峰期，今日至週五，北部、東半部濕冷感十足，低溫下探11度。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1則留言
急凍6度！強烈冷氣團發威「這2天」最冷 下週恐又有一波冷空氣
今（21）日受到強烈大陸冷氣團影響，中部以北、宜蘭及花蓮天氣寒冷，其他地區早晚亦寒冷，白天也偏涼。氣象專家賈新興表示，預估本波強烈大陸冷氣團影響，最低溫出現在21日深夜至22日清晨，其中竹苗以南空曠區域，有出現6至8度低溫的機率，並觀察月底至2月1日冷空氣的移動趨勢及強度。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
0度線壓境「連續凍3天」 專家警告：非常接近寒流
天氣冷颼颼！氣象專家林得恩今（21日）發文提醒「雪線下修」，今日起至週五清晨，北方冷空氣的強度達強烈大陸冷氣團，且非常接近寒流的達標臨界。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 21則留言
冷到週五！北台灣持續48小時低溫 一張圖看懂全台降溫時程
受到強烈大陸冷氣團南下影響，今（…民報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
快訊／深夜急凍！6度低溫來了 3縣市「雨彈炸到明天」
中央氣象署今（22）日22時30分發布低溫特報，指出強烈大陸冷氣團影響，今晚至明（23）日上午天氣寒冷，苗栗以北及金門地區有持續10度左右、連江有持續6度左右或以下氣溫(橙色燈號)發生的機率，台中、南投、雲林、嘉義、台南、高雄地區有10度以下氣溫（黃色燈號）發生的機率，影響時間為22日晚上至23日上午。三立新聞網 setn.com ・ 43 分鐘前 ・ 發表留言
東北風挾雨彈襲！北北基大雨特報 一路下到晚上
中央氣象署今（22）日上午10時15分發布大雨特報，受東北風影響，基隆北海岸及台北市山區有局部大雨發生的機率，提醒民眾注意防範。中天新聞網 ・ 12 小時前 ・ 發表留言
全台15縣市低溫特報！今晨最凍「低溫探8度」 北北基防局部大雨
受到強烈大陸冷氣團持續影響，今（…民報 ・ 17 小時前 ・ 發表留言
阿蘇火山低溫濃霧！警消心寒無人機也沒用
[NOWnews今日新聞]日本熊本阿蘇火山觀光直升機20日失事，2名台灣觀光客與1名駕駛員仍失聯，今（21）早試圖重啟搜救行動，但因天氣條件惡劣，山區不僅下雪且濃霧籠罩，難以出動地面救援，當地消防救難...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 9則留言
台南以北及金馬15縣市低溫特報 北北基明防局部大雨
中央氣象署今天傍晚發布低溫特報，今、明兩天台南以北及金門、連江共15縣市防攝氏10度以下低溫。大陸冷氣團襲台，水氣仍偏多，基隆北海岸、大台北山區明防局部大雨；周六（24日）冷氣團減弱，25、26日將是未來一周天氣最好的兩天。Yahoo即時新聞 ・ 1 天前 ・ 發表留言
不要的棉被枕頭要丟回收還垃圾？丟錯最重罰6000元，加碼舊娃娃玩具處理法
2026年過年日期逐漸接近，家家戶戶準備開始年終大掃除，整理家中囤積已久的物品。然而，面對舊棉被、枕頭等大型寢具用品，許多民眾往往不知道該歸類為一般垃圾還是資源回收，成為斷捨離過程中的一大難題。為了避食尚玩家 ・ 1 天前 ・ 7則留言