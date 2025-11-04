環島詐騙！ 2外國人「演斷手籌錢」 高雄落網被「驅逐出國」

兩名外國人在台灣環島詐騙，4號跑到高雄巨蛋被警方帶走，交由移民署後將驅逐出國，他們兩人專攻各大知名景點，演斷手打悲情牌要籌醫藥費，上個月24號出現在台中一中街、逢甲夜市，1號跑到嘉義，隔天到台南，最後在高雄落網。

2名外國人在台灣環島詐騙，4號高雄落網將驅逐出國。（圖／TVBS）

這對外國詐騙集團在台灣各地使用相同的手法行騙，女性成員右手包紮假裝無法動彈，男性則留著落腮鬍、身穿綠衣，兩人利用紙板寫下「銀行卡被凍結，需要6萬醫藥費」等文字，藉此騙取路人同情與金錢。高雄市專勤隊隊長趙志成表示，兩人推託募款是為了治療手臂脫臼，想要籌措醫療費到越南治療，經查證此類行為不符合以停留簽證入境之許可事由，將依法予以驅逐出國。

廣告 廣告

當警方在高雄巨蛋發現這對外國人時，兩人見到警察顯得驚慌，連忙起身收拾擺在地上的物品。警方隨即將兩人帶走，並移交給移民署處理。實際上，這對外國人早已在社群媒體上成為紅人，他們的一舉一動都被民眾拍照上傳，行蹤因此被廣泛追蹤。

2外國人街頭行乞詐騙，從台中騙到高雄被移民署帶回。（圖／TVBS）

根據了解，這對詐騙者的行蹤相當活躍，10月29日出現在台中一中街與逢甲夜市，11月1日到達嘉義文化路夜市，11月2日現身台南花園夜市，最後於11月4日在高雄巨蛋被逮捕。值得注意的是，就在被捕前不久，他們才在嘉義知名的文化路夜市被警方驅趕，但仍不知悔改，繼續在各地行騙。

更多 TVBS 報導

詐騙國際化？！兩外國人台中騙到嘉義 坐地稱：銀行卡被凍結

日男西門町揮五星旗「愛中國」 移民署強制出境

妳被騙了欸！婦不知遭詐680萬 警主動聯繫

穿夾腳拖上咖啡廳！ 男大膽蹲地偷窺女如廁

