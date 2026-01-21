環島電網剩最後缺口！曾文生：「蘇花安」有望助台電接上「最後一哩路」

「蘇花安」工程重燃台電拼完環島電網「最後一哩路」希望。圖為台電高壓電塔，廖瑞祥攝



台電董事長曾文生表示，「環島電網」迄今仍有一塊拼圖迄今無法完成，因為受限於太魯閣國家公園及地形限制，以致台灣345kV的特高壓電塔迄今仍缺少東部環段，但藉由交通部「蘇花安計畫」，台電在行政院工程會協調下，擬在交通建設上共構電網，完成台灣特高壓電網的「最後一哩路」。

曾文生指出，蘇花這段路，因地勢多為高山，台電必須找到可以依附的相關建設，一起去完成電網建設。但又因當地已經被畫為國家公園，無論是國家公園保護，又或是原住民傳統領域保留地等議題，都讓台電在太魯閣國家公園範圍內興建345kV特高壓電塔十分困難。

但行政院去年核定蘇花公路安全提升計畫（蘇花安計畫），藉著該項交通建設，讓台電再次燃起拼成環島電網拼圖一圈的希望。曾文生表示，電網建設若能有機會跟交通建設合作，讓電網透過交通建設的進行，就能完成台電環島電網的最後一哩路。

曾文生也以1990年代完成的台電新東西線345kV電網為例，該電塔架設在中央山脈的稜線之上，如果沒有早年因伐木業而開闢的丹大林道，光是新闢道路就耗時費力，台電新東西線是不可能只費時9年就蓋起來。

目前台灣西部地區電網已完成；核三廠送電到台東，也藉著南迴公路，將161kV的供電線路從屏東枋山楓港拉到台東市；北部也有北東電網、北西電網，若能藉著「蘇花安」工程，就有機會完成環島電網最後一塊拼圖，而這也是最難的一段路。

曾文生表示，2年前台電就已在工程會協助下，與交通部達成共識，未來在橋梁設計上，如果一開始就把電網的重量納入載重的規劃裡，然後留下一定孔洞空間方便日後維修，台電的電網就能和橋梁建設一起渡河，電網建設速度會加速，且對國家建設總體成本更節約。

再更深一層將工程拉高到以國家總體建設計畫進行思考，未來都市計畫建設內，能有更多的共同管道工程，就會在電網建設、維護、更新上面效率提高非常多，特別有利於都會區的電網舖設。

台電副總劉建勳表示，若能藉「蘇花安」計畫，台電就能將和平電廠附近的和仁變電所，到宜蘭冬山超高壓變電所連起來。

劉建勳也說，若未來電網建設可和公共工程一起共構，遇到過河段就不需要用到潛盾，台電就可直接與交通部一起施工；共構施工一則工程費用降低，更重要的是，施工時才不易發生不慎挖到其他管線的意外事故，台電電纜也較不易被其他施工單位挖到。

劉建勳指出，完成環島電網最後一哩路，仍要配合蘇花安工期，只要土建部分完成，台電會同步先把機電設計好，相關採購好，之後儘速施工。這相當於環島電網多一條融通路徑，讓台灣電網更強韌。

