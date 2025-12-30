環島饅頭夫婦到萬安國小 用愛的饅頭分享生命故事

饅頭夫妻第11年環島做饅頭分享愛行動，來到臺東縣，第一站前往池上鄉的萬安國小。

萬安國小和振興分校的小朋友認真做饅頭

饅頭姊姊介紹他們的變形金剛小貨車，她告訴小朋友，只要有心有技能就可以幫助別人，不必等到很有錢才做善事。

自稱饅頭哥哥、饅頭姐姐的林波、靳寶儀夫妻，第11年環島做饅頭分享愛行動，今(30)日來到臺東縣，第一站前往池上鄉的萬安國小，在校長吳能州的陪伴下，全校師生近百人在活動中心，透過饅頭夫婦的分享，大家一起做饅頭，進行一場有趣的生命教育課程。

11年前，原本在臺南賣粽子超過20年的靳寶儀，想轉行改學做饅頭想開早餐店，不料卻在學用壓麵機時受傷，手指受損，醫生提醒她要小心照顧，否則後果嚴重會要截肢，靳寶儀心情低落，當下她決定出外走走散散心，到育幼院教小朋友做饅頭，分享生命故事，沒想到，從此夫妻兩人開著「環島饅頭」小貨車，闖出人生的另一片天，走上愛的公益之旅。

廣告 廣告

臺東縣池上鄉萬安國小吳能州校長說，因為饅頭夫妻他們的生命故事非常有意義，上課內容也很精彩，所以他把握這千載難逢的機會，特別請振興分校的師生也一起回到本校來參加，相信這場生命教育課程對學生的未來一定會有很大的幫助，今天回家之後，應該也會把感受的溫暖分享給家人。

五年級的學生李林謙表示，饅頭姊姊帶同學們去看了他們改裝的金剛變形小貨車，並且告訴大家，只要有一技之長，就可以活下去。

蘇聖翔同學說，饅頭姊姊透過影片讓大家了解他們夫婦的故事，也教大家做饅頭，令人印象最深刻的是饅頭姊姊分享很多愛，以後會學著把愛傳給更多人。

個性活潑的饅頭姊姊坦白說，陪伴是最棒的愛的禮物，她每年環島到臺東，都會安排在池上停留兩天，因為這裡的環境讓他們夫婦非常喜歡。他們夫妻每年環島陪伴孩子，相信愛的種子已經在孩子心中慢慢發芽。今年萬安國小安排在臺東行程的第一站，吳能州校長好認真，全程陪著全校師生一起學習，對他們夫妻而言，這就是很大的鼓勵和愛；她也看到小朋友很專注的學習，讓愛和麵粉起舞。