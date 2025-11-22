環工碩士里長「月世界」垃圾山主謀 「黑歷史」曝光民進黨火速除黨籍
高雄知名景點「月世界」遭非法傾倒數百公噸的垃圾，4名主嫌羈押禁見獲准，其中一人居然是高雄岡山區的在地里長，環境工程與科學系碩士畢業，有自己的環保公司，曾遭到13次開罰，被發現原本是國民黨籍，5年前改加入民進黨，引發爭議，對此民進黨高雄市黨部也火速撤銷里長黨籍。
碧紅里李姓里長原國民黨籍 2020年加入民進黨
高雄月世界遭非法濫倒變成「垃圾山」，檢方陸續在高雄及台南搜索，查到其中一名幕後主嫌竟然是高雄在地里長，橋頭地檢署襄閱主任檢察官顏郁山指出，經檢察官訊問後，認李某父子及蘇某、施某，涉犯廢棄物清理法、組織犯罪條例等罪嫌，向法院聲請羈押禁見。
涉案主嫌被發現是高雄岡山區碧紅里的李姓里長，原本是國民黨籍，但從2020年開始則改加入民進黨成為黨員，引發爭議後，民進黨高雄市黨部火速撤銷里長黨籍。
涉案「月世界」非法清倒垃圾，民進黨火速開除里長黨籍。圖／台視新聞
民進黨籍高雄市黨部主任委員黃文益指出，民進黨完全沒有提名過李有財參加任何的公職選舉，違反黨紀而且是非常重大的影響事件，立即通過要將他予以除名的黨紀處分。
國民黨高雄市立委柯志恩則說，這是屬於民進黨籍的里長，他涉案當中應該由民進黨出面來澄清。
「月世界」3處山谷遭亂倒垃圾 李氏父子、清運司機3人裁定收押
這回高雄知名景點「月世界」的3處山谷遭非法濫倒，李氏父子被檢方查出涉嫌清收台南市的家戶垃圾，並轉運到高雄燕巢區的鐵皮屋，作為棄置場所，21日深夜，里長父子倆和被雇用清運垃圾的司機遭裁定收押。
月世界遭非法濫倒垃圾，3人遭裁定收押。圖／台視新聞
當地里民直呼嚇一跳，里長服務真的很好、對人很親切，不敢相信。
里長、陳其邁同框照瘋傳 市府喊告：里長擅自合成
消息曝光後，當地里民很訝異，網路甚至開始流傳，里長和高雄市長陳其邁同框照，但市府嚴正強調，照片是里長擅自合成，惡意抹黑將依法提告，對於違法傾倒垃圾的業者，無論是誰，也將嚴懲絕不寬待。
李姓里長合成和陳其邁同框照。圖／台視新聞
高雄／林怡萱、蕭志遠 責任編輯／張碧珊
