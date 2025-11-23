「環工里長」成月世界垃圾山主謀 彭啓明怒：不分顏色、依法送辦
高雄知名景點「月世界」3處山谷遭丟棄數百噸垃圾成垃圾山，幕後主謀為岡山區碧紅里第4屆里長李有財父子，而李有財為嘉南藥理大學環境工程與科學系碩士畢業，環工背景破壞環境，引起社會廣大爭議。環境部長彭啓明表示，不分顏色、依法送辦。
李有財為4連霸里長，曾違紀參選市議員遭國民黨開除黨籍，後加入民進黨；2022年參加民進黨市議員初選失利，同年地方選舉亦以無黨籍身分參選里長。
近日因涉濫倒垃圾遭檢方聲押，民進黨高市黨部日前深夜發聲明，李有財疑涉入高雄市燕巢區、田寮區月世界等多處山坡地遭傾倒數百噸廢棄物案，市黨部已完成初步查證，並祭出最嚴厲處分予以開除黨籍。
李有財最高學歷嘉南藥理大學環境工程與科學系碩士畢業，同時也插手環保清運事業，然而卻是觀光景點月世界濫倒廢棄物成垃圾山的幕後黑手。
彭啓明多次在公開場合指出，自己一直鼓勵同仁奉行前教宗方濟各揭示的環境通諭「破壞環境就是一種罪」，對於任何破壞環境或不主動解決環境問題的行為，都是嚴懲重罰。
針對環工背景出身的李有財濫倒廢棄物一事，彭啓明嚴厲表示，自己不管任何顏色，只要破壞環境就是一種罪，一定依法送辦。
更多udn報導
已售出145萬顆！1款藥傳安全疑慮遭下令回收
22歲男｢漢堡一口塞｣窒息2分鐘 腦部、腎臟受損
日本觀光降價？池袋旅宿甜甜價 林氏璧曝1關鍵
全球最性感女神？網見未修圖畫面驚｢判若兩人｣
其他人也在看
耕元盃棒球賽落幕 啦啦隊獎送出6頭豬 (圖)
2025年耕元盃全國少年暨青少年棒球錦標賽22日在台東縣圓滿畫下句點，除各組冠軍隊伍能獲得1頭豬外，有6組應援啦啦隊也因表現賣力，分別獲贈1頭豬。中央社 ・ 21 小時前
2025里山生活市集 集結百攤創新高
林業及自然保育署台中分署，今天在台中市文心森林公園舉辦「2025里山生活市集-田裡有腳印」綠色保育15週年慶暨社區林業成果展！今年適逢「綠色保育標章」推動15週年，市集以「蔬食、減塑」為核心精神，集結百攤友善農友與保育夥伴，民眾熱烈支持兌換里山券超過新台幣20萬元，以實際行動支持「生活、生產、生態」自由時報 ・ 1 小時前
拒繳房地合一稅 屏東分署查知移轉分配剩餘款 男子秒辦分期
CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導 屏東一名男子名下房屋於112年間經屏東地方法院拍賣後，未申報房屋、土地交易所得稅，遭國稅局寄發稅額繳款書、罰鍰繳款書限期通知男子繳納95萬餘元，男子逾期未繳納，行政執行署屏東分署查知男子還有法拍分配剩餘款項，通知到分署曉以大義，男子立馬辦理分期繳納。 這名男子的名下房屋於112年間經屏東地方法院拍賣後，未於拍定人領取...匯流新聞網 ・ 5 小時前
苗栗花田地圖公開！ 聯大、嘉盛里賞花路線在這裡
農業部農糧署補助推動「114年2期作稻田轉作景觀作物營造農村花海風貌暨桃竹苗高鐵沿線景觀作物專區計畫」，苗栗市公所與農友攜手，在國立聯合大學八甲校區周邊及嘉盛里等農田，栽種波斯菊、向日葵，加上當季杭菊，美不勝收，公所公布4處花田，邀民眾共賞。自由時報 ・ 57 分鐘前
50歲男每天動仍骨鬆！竟是「1器官」受傷 骨頭恐比老人脆
骨質疏鬆不是老人專利！腎臟科醫師林軒任分享，一名50多歲做體力活的勞動者，平時運動量充足，健檢卻顯示骨質疏鬆，讓他相當困惑，進一步檢查才知是腎臟問題，因為腎臟不只負責排毒，更是骨骼健康的關鍵，當腎功能下降或患腎臟病，會造成骨質流失。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
柏克萊學生赴台返美成哈台族 讚便利商店亞洲第一
（中央社記者張欣瑜舊金山22日專電）近2年，隨著AI崛起，越來越多舊金山灣區民眾對赴台旅遊感興趣，且返美後依舊懷念那裡的日常風景。加州大學柏克萊分校學生克汗今天向中央社表示，他今年夏季將人生第一次東亞行獻給台灣，即便之後有機會再到其他亞洲國家，台灣仍是令他感到最有趣的國度，尤其難忘便利商店的多樣性。中央社 ・ 3 小時前
中共低級紅！黨媒稱工人反高市早苗自願加班
[NOWnews今日新聞]中國政府各部門及各大官媒，近期連日批評日本首相高市早苗「台灣有事」說，國內網友也一片叫好。不過中共黨媒《光明日報》21日在頭版刊出評論文章「傾盡心力，為我可愛的祖國」，內文聲...今日新聞NOWNEWS ・ 15 小時前
檳城中央醫院 獲捐接駁車服務病患
馬來西亞的檳城中央醫院，屬於醫學中心等級，占地廣闊，光是從停車場走到專科大樓的診間，相當於繞行操場兩大圈，對患者來說，是體力上不小的負擔。為了減輕病人和家屬的不方便，慈濟捐贈接駁車，服務一般的求診...大愛電視 ・ 1 天前
足球運彩分析》11/22 時隔909日重返諾坎普球場 巴塞能否力退畢爾包
時隔909日，巴塞重返整修好的諾坎普球場，這場比賽對於他們來說意義重大，賽前先有了面子，安排了慶祝儀式給排面，當然，他們面對作客的畢爾包也必須贏下，才能達到面子裡子雙贏。中華民國運動彩券發展協會分析師（CSDA）哆啦來為大家解析雙方戰力。Yahoo運動運彩通 ・ 21 小時前
台北市立動物園111週年 Zoo跑緩衝綠帶體驗野性再現
（中央社記者楊淑閔台北23日電）建園111週年，台北市立動物園今天舉辦「公益生態Zoo跑」活動，讓跑者在動物園為野生動物保留的緩衝綠帶中運動，體現野性再現概念，部分報名費用也將用於執行保育計畫。中央社 ・ 2 小時前
山本由伸「提前招募」米其林白吃了？美媒認為道奇不會積極爭取村上宗隆
體育中心／綜合報導日前在網路上流傳一張照片，是結束賽季返回日本的道奇強投山本由伸，和剛宣布透過入札制度挑戰大聯盟的養樂多重砲「村神」村上宗隆的用餐合照，讓不少球迷開玩笑表示「莫非道奇已經提前啟動搶人計畫，才派出山本提前招募？」但對此美國媒體指出，道奇爭取村上宗隆的可能性不太大。FTV Sports ・ 2 小時前
台中屢傳「偷排廢水」案！大里區、太平區近3年共已查獲118次
即時中心／高睿鴻報導台中市近年發展建設迅速，卻也因此衍伸大量汙染環境案，市府環保局今（23）說明，光是近3年於「重災區」大里區、太平區，就共計查獲118家次違反《水污染防治法》，處分金額高達965萬2250元；其中，今（2025）年於大里區中興路一段查獲，某食品加工業排放製程廢水，未符合放流水標準，也依法告發並處台幣109萬2000元罰鍰。民視 ・ 2 小時前
取締毒駕新制上路 北市男違停受檢查出「2種毒品反應」
取締毒駕新制上路，台北市北投分局警方前夜擴大臨檢時，旋即以唾液快篩試劑驗出汽車駕駛李男涉嫌毒駕，依法究辦；警方呼籲，毒駕...聯合新聞網 ・ 2 小時前
「紙板占位」搶排夜市抵用券惹民怨 公所：以號碼牌為主
宜蘭市公所為了要提振夜市買氣，同時推動環保概念，21日與昨(22)日兩天在宜蘭東門夜市推出抵用券活動，民眾只要自備購物袋、環保杯等，就可以領取200元的抵用券，但每天限量600份，導致許多民眾提早卡位...華視 ・ 2 小時前
大陸抵制赴日 每周減逾70航班
日本首相高市早苗的「台灣有事」言論，中國官方抵制赴日旅遊，中國民用航空網廿一日發文指出，中國航司大面積調整日本航線。目前...聯合新聞網 ・ 2 小時前
北捷再爆衝突！車廂2乘客激烈口角 女子突亮刀揮舞嚇壞眾人
北捷西門站昨晚驚傳衝突事件，有兩人疑似因車廂內發生口角，女子當場從包包亮出水果刀揮舞，嚇壞不少人，警方到場後隨機將兩人隔...聯合新聞網 ・ 2 小時前
朝聖TWICE！6.8萬粉絲散場 高雄世運捷運站人潮爆
TWICE首度站上世運主場館開唱，場內外也吸引大約6.8萬名粉絲到場，活動結束後，人潮更是湧入捷運站，將月台擠得水洩不通，捷運站長更是再度開麥，陪伴歌迷們等候列車，而根據統計，昨(22)日高捷，大約就...華視 ・ 2 小時前
軍人到台中和平登山獨攀失蹤 與女友最後訊息「剩一公里下山」
現役軍人江姓男子前天到台中和平登山獨攀失蹤，他與女友最後互傳訊息說「剩一公里下山」，台中市警方和消防局昨天凌晨接到報案，...聯合新聞網 ・ 2 小時前
危險！女癱軟路面男攙扶不動導致車回堵 警：喝醉
有民眾，昨天下午一點多行經台南中西區海安路二段時，目擊一名女子，癱軟在道路上，而一旁還有一名男性友人，試圖要將她攙扶上車，卻似乎攙扶不動，就這樣在道路上僵持許久，過程也造成後方車輛回堵，影片PO網，網...華視 ・ 2 小時前
治安亮紅燈！芝加哥接連2起槍擊案 1青少年中彈亡另8人受傷
美國芝加哥市中心當地時間21日晚間發生兩起槍擊事件，造成一名青少年死亡，另有8人受傷。據芝加哥警方表示，這些槍擊事件發生在千禧公園舉行年度聖誕樹點燈儀式的幾小時後，當時有數千名民眾在場。中天新聞網 ・ 2 小時前