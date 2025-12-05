環教成果展博覽會登場 邀請師生、民眾低碳小旅行
記者王正平／高雄報導
「二０二五永續高雄環境教育博覽會‧低碳小旅行Ｘ淨零綠校園」五日起一連二天在台鐵新左營站登場；今年成果展集結十七個動態展攤及多所學校靜態成果，內容涵蓋減碳、能源轉型、資源循環、生物多樣性等主題，邀請民眾闖關體驗，一起以行動實踐二０五０淨零目標。
主辦單位高雄市教育局主秘歐素雯表示，期待透過今明兩天的博覽會，讓師生、市民藉由闖關活動一同學習，了解學校推動環境教育具體行動與課程，並透過搭乘大眾運具或使用環保餐具等方式落實淨零行動。
高雄市環境教育輔導小組召集人及文府國小校長黃意華表示，今年多數學校以「行動學習Ｘ淨零永續」為主軸，透過展攤、市集、互動闖關等形式，讓民眾在體驗中了解目前環教趨勢、行動與成果。
台鐵新左營站陳明助站長也表示，台鐵公司積極投入ＥＳＧ與綠色運輸，本次合作正是公共運輸回饋社會的重要實踐。
為鼓勵師生及民眾踴躍參與，活動期間出示搭乘大眾運輸工具、騎乘YouBike微笑單車等證明，即可兌換造型貼紙；另使用環保餐具打卡上傳粉絲頁或ＩＧ限動，即可兌換小禮。
