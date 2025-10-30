環教結合AI 桃園環保局推創意行銷工作坊

桃園環保局推創意行銷工作坊。





桃園市環保局28日於去年通過環教認證的第31處設施場域「台塑楊梅有機農場」，舉辦「環教創意行銷AI應用交流工作坊」，吸引超過40位環境教育夥伴參與。活動結合AI工具與永續理念，參與者不僅體驗農事採摘，親手採收70公斤有機蔬菜捐贈桃園路得基金會，更以創新數位設計推動環教傳播，實踐「學習—創作—行動」的永續新模式。

環保局表示，上午課程以「自然循環與永續生活」為主題，由農場導覽帶領學員深入了解有機種植、生態循環與環境友善耕作的重要性。台塑楊梅有機農場設有理念展示區與體驗教室，是桃園市民學習食農教育與綠色生活的重要據點。下午課程則轉為「AI行銷實作」主軸，學員分組運用 Canva、ChatGPT、Gamma 等工具，設計環教課程海報、活動簡報與社群貼文，短短兩小時共產出超過60件創意作品。透過AI輔助設計，讓環教工作者在有限人力下仍能快速製作具吸引力的教材與推廣內容，提升環教場域的自我行銷力與社群觸及率。

桃園環保局推創意行銷工作坊。









環保局指出，桃園目前已有31處場域通過環境教育設施認證，另有5處具潛力場域正積極申請中。市府未來將持續輔導環教夥伴導入AI與數位工具，建立教材共享平台、辦理經驗交流，讓環教不僅是知識傳遞，更成為帶動城市永續轉型的重要力量。

環保局強調，環境教育的核心是行動力，這次活動結合農業、生態、科技與公益，不僅深化學習體驗，也實踐「從教育到行動」的永續精神，讓桃園邁向低碳共融的永續城市。

