環教績優單位與人員表揚 詹欣穎投身野生動保獲肯定

績優環境教育人員教學類行政機關組合影。(環境部提供)

績優環境教育人員教學類個人組合影，詹欣穎(右二)獲卓越獎。(環境部提供)

環境部今天(3日)舉辦「114年度環境教育認證績優表揚會」，表彰在環境教育有卓越貢獻的環境教育設施場所及環境教育人員。環境部部長彭啓明表示，面對氣候變遷的嚴峻挑戰，環境教育是凝聚全民共識、推動永續轉型的關鍵力量。他對環教夥伴的無私奉獻表達最深的感謝，強調這股力量正是源自於各設施場所與機構長期深耕在地、挖掘獨特資源，將特色轉化為充滿生命力的多元課程；更仰賴環境教育人員作為關鍵的橋樑，將冰冷的知識轉化為全民的具體行動。正因為這些奉獻，「永續的種子」才能在臺灣持續穩健地扎根與茁壯。

廣告 廣告

本屆第一次表揚績優環境教育人員，共有16位得獎者。其中，社團法人臺灣野灣野生動物保育協會環境教育課課長詹欣穎從穩定的出版業編輯轉行，投身臺東偏遠的野生動物保育前線，從零開始，打造出一套結合真實救傷案例與在地體驗的獨特教育體系，故事感人。

詹欣穎以動物救援故事為教材，讓民眾看見野生動物所面臨的人為威脅；她除了透過校園講座與教師研習外，更善用社群媒體、Podcast、影音平臺及地方活動，多管齊下推廣「共存」與「公民參與」的保育理念。

今年度獲環境部補捐助的優異單位，展現出將在地獨特元素化為永續行動的非凡創意與執行力。其中，臺北市立動物園的環境教育課程兼具巧思與人情味，將保育精神與「淨零」概念巧妙融入日常生活，讓生硬知識轉化為從學齡前到樂齡族群都能參與、感受的實際行動。

本次表揚會主要頒發全國21處「環境教育機構及設施場所評鑑績優單位」獎項，並同時肯定5處「補捐助計畫優異單位」的在地創新成果，首度設立的「績優環境教育人員獎」，共有卓越獎4位、優等獎12位。